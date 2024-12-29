Что можно посеять на рассаду в декабре 2024 — полезные советы дачникам

Что посеять на рассаду в декабре, чтобы собрать урожай весной
Обычно в последний месяц года дачники подводят итоги и думают о предстоящих посадках на огороде, однако в декабре еще можно посадить некоторые растения. Мы рассказываем, семена каких растений сеют на рассаду в конце года.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Многие дачники уверены, что декабрь совсем не подходит для посадок, ведь считают, что зимой все растения могут замерзнуть. Однако для некоторых огородных культур период рассады начинается как раз в последний месяц года.
Опытные дачники рассказали, какие растения можно посадить на рассаду в декабре 2024 года.
Растения, которые сеют на рассаду в декабре
Одно- и двухлетние цветы
Некоторые разновидности однолетних и двухлетних цветков имеют довольно долгий период развития, поэтому в декабре их можно посеять на рассаду. Если вы это сделаете, вы ускорите цветение так, что уже в мае следующего года сможете собрать роскошные цветы.
Речь идет о таких популярных растениях, как:
- Виола
- Лобелия
- Сальвия
- Вербена
- Петуния
Декоративные многолетние цветы
В декабре эти цветы также сеют, ведь почти всем им нужно много времени на рост и развитие — не менее 150 дней. Посеяв эти цветы на рассаду, вы сможете получить крепкие кусты к моменту посадки в открытую почву, которые удачно приживутся на новых участках.
Речь идет о таких растениях, как:
- Астильба
- Хоста
- Бегония
- Лаванда
- Гвоздика Шабо
- Пеларгония
- Примула
- Гибридный дельфиниум
- Карпатский звонок
Деревья и декоративные кустарники
В последний месяц года также можете посеять на рассаду семена разных деревьев и декоративных кустов, в частности, хвойные. Это поможет семенам успеть прорасти к моменту высадки в открытый грунт, а всходам — лучше развиваться.
Напомним, мы писали о том, какие растения можно высадить на рассаду в январе 2025 года.
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