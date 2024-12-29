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Что посеять на рассаду в декабре, чтобы собрать урожай весной

29 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что можно посеять на рассаду в декабре 2024 — полезные советы дачникам
Человек, сеющий семена на рассаду. Фото: Flourishing Plants
Кристина Кучугурная - Редактор

Обычно в последний месяц года дачники подводят итоги и думают о предстоящих посадках на огороде, однако в декабре еще можно посадить некоторые растения. Мы рассказываем, семена каких растений сеют на рассаду в конце года.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Многие дачники уверены, что декабрь совсем не подходит для посадок, ведь считают, что зимой все растения могут замерзнуть. Однако для некоторых огородных культур период рассады начинается как раз в последний месяц года.

Опытные дачники рассказали, какие растения можно посадить на рассаду в декабре 2024 года.

Рассада
Разные растения на рассаду. Фото: Freepik

Растения, которые сеют на рассаду в декабре

Одно- и двухлетние цветы

Некоторые разновидности однолетних и двухлетних цветков имеют довольно долгий период развития, поэтому в декабре их можно посеять на рассаду. Если вы это сделаете, вы ускорите цветение так, что уже в мае следующего года сможете собрать роскошные цветы.

Речь идет о таких популярных растениях, как:

  • Виола
  • Лобелия
  • Сальвия
  • Вербена
  • Петуния

Декоративные многолетние цветы

В декабре эти цветы также сеют, ведь почти всем им нужно много времени на рост и развитие — не менее 150 дней. Посеяв эти цветы на рассаду, вы сможете получить крепкие кусты к моменту посадки в открытую почву, которые удачно приживутся на новых участках.

Речь идет о таких растениях, как:

  • Астильба
  • Хоста
  • Бегония
  • Лаванда
  • Гвоздика Шабо
  • Пеларгония
  • Примула
  • Гибридный дельфиниум
  • Карпатский звонок

Деревья и декоративные кустарники

В последний месяц года также можете посеять на рассаду семена разных деревьев и декоративных кустов, в частности, хвойные. Это поможет семенам успеть прорасти к моменту высадки в открытый грунт, а всходам — лучше развиваться.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно высадить на рассаду в январе 2025 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения на огороде можно не обрезать зимой.

Также мы сообщали о том, чем лучше не укрывать розы на зиму.

деревья растения цветы советы огород рассада

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