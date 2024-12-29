Що можна посіяти на розсаду в грудні 2024 — корисні поради дачникам

Що посіяти на розсаду в грудні, щоб зібрати врожай навесні
Зазвичай в останній місяць року дачники підбивають підсумки і думають про майбутні посадки на городі, однак, у грудні ще можна посадити деякі рослини. Ми розповідаємо, насіння яких рослин сіють на розсаду наприкінці року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Багато дачників впевнені, що грудень зовсім не підходить для посадок, адже вважають, що взимку всі рослини можуть замерзнути. Однак, для деяких городніх культур період розсади починається саме в останній місяць року.
Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна посадити на розсаду в грудні 2024 року.
Рослини, які сіють на розсаду в грудні
Одно- і дворічні квіти
Деякі різновиди однорічних і дворічних квіток мають доволі довгий період розвитку, тому в грудні їх можна посіяти на розсаду. Якщо ви це зробите, ви значно прискорите цвітіння так, що вже в травні наступного року зможете зібрати розкішні квіти.
Йдеться про такі популярні рослини, як:
- Віола
- Лобелія
- Сальвія
- Вербена
- Петунія
Декоративні багаторічні квіти
В грудні ці квіти також сіють, адже майже всім їм потрібно багато часу на ріст і розвиток — щонайменше 150 днів. Посіявши ці квіти на розсаду, ви зможете отримати міцні кущі до моменту посадки у відкритий ґрунт, які удачно приживуться на нових ділянках.
Йдеться про такі рослини, як:
- Астильба
- Хоста
- Бегонія
- Лаванда
- Гвоздика Шабо
- Пеларгонія
- Примула
- Гібридний дельфініум
- Карпатський дзвоник
Дерева і декоративні кущі
В останній місяць року також можете посіяти на розсаду насіння різних дерев і декоративних кущів, зокрема, хвойні. Це допоможе насінню встигнути прорости до моменту висадки у відкритий ґрунт, а сходам — краще розвиватися.
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