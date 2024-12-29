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Що посіяти на розсаду в грудні, щоб зібрати врожай навесні

29 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що можна посіяти на розсаду в грудні 2024 — корисні поради дачникам
Людина, яка сіє насіння на розсаду. Фото: Flourishing Plants
Христина Кучугурна - Редактор

Зазвичай в останній місяць року дачники підбивають підсумки і думають про майбутні посадки на городі, однак, у грудні ще можна посадити деякі рослини. Ми розповідаємо, насіння яких рослин сіють на розсаду наприкінці року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Багато дачників впевнені, що грудень зовсім не підходить для посадок, адже вважають, що взимку всі рослини можуть замерзнути. Однак, для деяких городніх культур період розсади починається саме в останній місяць року.

Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна посадити на розсаду в грудні 2024 року.

Рассада
Різні рослини на розсаду. Фото: Freepik

Рослини, які сіють на розсаду в грудні 

Одно- і дворічні квіти

Деякі різновиди однорічних і дворічних квіток мають доволі довгий період розвитку, тому в грудні їх можна посіяти на розсаду. Якщо ви це зробите, ви значно прискорите цвітіння так, що вже в травні наступного року зможете зібрати розкішні квіти.

Йдеться про такі популярні рослини, як:

  • Віола
  • Лобелія
  • Сальвія
  • Вербена
  • Петунія

Декоративні багаторічні квіти

В грудні ці квіти також сіють, адже майже всім їм потрібно багато часу на ріст і розвиток — щонайменше 150 днів. Посіявши ці квіти на розсаду, ви зможете отримати міцні кущі до моменту посадки у відкритий ґрунт, які удачно приживуться на нових ділянках.

Йдеться про такі рослини, як:

  • Астильба
  • Хоста
  • Бегонія
  • Лаванда
  • Гвоздика Шабо
  • Пеларгонія
  • Примула
  • Гібридний дельфініум
  • Карпатський дзвоник

Дерева і декоративні кущі

В останній місяць року також можете посіяти на розсаду насіння різних дерев і декоративних кущів, зокрема, хвойні. Це допоможе насінню встигнути прорости до моменту висадки у відкритий ґрунт, а сходам — краще розвиватися.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна посадити на розсаду в січні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини на городі можна не обрізати взимку. 

Також ми повідомляли про те, чим краще не вкривати троянди на зиму.

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