Что посадить на огороде в мае 2025 — ТОП-7 самых лучших культур, советы дачникам

Что можно посадить на огороде в мае 2025 года — семь культур
Погода за окном — далеко не весенняя, но есть растения, которые можно смело сажать на своем участке до конца мая. Опытные дачники назвали основные культуры, которые можно спокойно посадить на огороде до конца весны и собрать обильный урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения можно посадить в мае 2025 года
Огурцы
Огурцы любят тепло, поэтому раньше мая их сажать на огороде не рекомендуется. В то же время, температура почвы на поверхности должна составлять 15 градусов тепла, и тогда огурцам будет комфортно расти.
Кабачки
Посадив кабачки в мае, вы сможете собрать первый урожай уже в середине или в конце августа. Дело в том, что кабакчи довольно быстро прорастают, поэтому сажать их раньше не рекомендуется.
Кукуруза
Опытные дачники советуют сажать кукурузу на огороде в середине или в конце этого месяца. Это важно потому, что эта культура боится заморозков, которые в этом году были даже в апреле.
Морковь
Этот овощ можно сажать на огороде даже тогда, когда почва еще не успела прогреться, и температура воздуха составляет пять или семь градусов тепла.
Свекла
Овощ, который любят многие дачники, можно смело сажать в последний весенний месяц. Особенно это касается людей, которые живут в центральных и южных регионах Украины.
Редиска
Эта культура также довольно быстро растет и созревает, поэтому ее можно вообще сажать по несколько раз на один сезон.
Зелень
Дачники знают, что сеять зелень можно как в начале весны, так и в конце ее. Речь идет о таких видах зелени, как:
- Укроп
- Петрушка
- Шпинат
- Рукола
- Лук
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