Что посадить на огороде в мае 2025 — ТОП-7 самых лучших культур, советы дачникам

Дачник, который собирает редиску на огороде. Фото: Freepik

Погода за окном — далеко не весенняя, но есть растения, которые можно смело сажать на своем участке до конца мая. Опытные дачники назвали основные культуры, которые можно спокойно посадить на огороде до конца весны и собрать обильный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Огурцы

Огурцы любят тепло, поэтому раньше мая их сажать на огороде не рекомендуется. В то же время, температура почвы на поверхности должна составлять 15 градусов тепла, и тогда огурцам будет комфортно расти.

Урожай огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

Кабачки

Посадив кабачки в мае, вы сможете собрать первый урожай уже в середине или в конце августа. Дело в том, что кабакчи довольно быстро прорастают, поэтому сажать их раньше не рекомендуется.

Выращенный кабачок на огороде. Фото: Decorexpro

Кукуруза

Опытные дачники советуют сажать кукурузу на огороде в середине или в конце этого месяца. Это важно потому, что эта культура боится заморозков, которые в этом году были даже в апреле.

Выращивание кукурузы на огороде. Фото: Pinterest

Морковь

Этот овощ можно сажать на огороде даже тогда, когда почва еще не успела прогреться, и температура воздуха составляет пять или семь градусов тепла.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Свекла

Овощ, который любят многие дачники, можно смело сажать в последний весенний месяц. Особенно это касается людей, которые живут в центральных и южных регионах Украины.

Собранный урожай свеклы в ящике. Фото: Decorexpro

Редиска

Эта культура также довольно быстро растет и созревает, поэтому ее можно вообще сажать по несколько раз на один сезон.

Выращивание редиски на огородном участке. Фото: Pinteres

Зелень

Дачники знают, что сеять зелень можно как в начале весны, так и в конце ее. Речь идет о таких видах зелени, как:

Укроп

Петрушка

Шпинат

Рукола

Лук

Несколько видов зелени на огороде. Фото: Pinterest

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