Що посадити на городі в травні 2025 — ТОП-7 найкращих культур, поради дачникам

Дачник, який збирає редиску на городі. Фото: Freepik

Погода за вікном — далеко не весняна, але є рослини, які можна сміливо садити на своїй ділянці до кінця травня. Досвідчені дачники назвали основні культури, які можна спокійно посадити на городі до кінця весни і зібрати рясний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Огірки

Огірки люблять тепло, тому раніше за травень їх садити на городі не рекомендується. Водночас температура ґрунту на поверхні повинна становити 15 градусів тепла, і тоді огіркам буде комфортно рости.

Врожай огірків на городі. Фото: Decorexpro

Кабачки

Посадивши кабачки в травні, ви зможете зібрати перший врожай вже в середині чи в кінці серпня. Справа в тому, що кабакчи доволі швидко проростають, тому садити їх раніше не рекомендується.

Вирощений кабачок на городі. Фото: Decorexpro

Кукурудза

Досвідчені дачники радять садити кукурудзу на городі в середині чи в кінці цього місяця. Це важливо тому, що ця культура боїться заморозків, які цього року були навіть в квітні.

Вирощування кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

Морква

Цей овоч можна садити на городі навіть тоді, коли ґрунт ще не встиг прогрітися, і температура повітря становить п’ять або сім градусів тепла.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Decorexpro

Буряк

Овоч, який любить багато дачників, можна сміливо садити в останній весняний місяць. Особливо це стосується людей, які живуть в центральних і південних регіонах України.

Зібраний врожай буряка в ящику. Фото: Decorexpro

Редиска

Ця культура також доволі швидко росте і дозріває, тому її можна взагалі садити по кілька разів на один сезон.

Вирощування редиски на городній ділянці. Фото: Pinteres

Зелень

Дачники знають, що сіяти зелень можна як на початку весни, так і наприкінці її. Йдеться про такі види зелені, як:

Кріп

Петрушка

Шпинат

Рукола

Цибуля

Кілька видів зелені на городі. Фото: Pinterest

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