Що посадити на городі в травні 2025 — ТОП-7 найкращих культур, поради дачникам

Що можна посадити на городі в травні 2025 року — сім культур
Погода за вікном — далеко не весняна, але є рослини, які можна сміливо садити на своїй ділянці до кінця травня. Досвідчені дачники назвали основні культури, які можна спокійно посадити на городі до кінця весни і зібрати рясний врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини можна посадити в травні 2025 року
Огірки
Огірки люблять тепло, тому раніше за травень їх садити на городі не рекомендується. Водночас температура ґрунту на поверхні повинна становити 15 градусів тепла, і тоді огіркам буде комфортно рости.
Кабачки
Посадивши кабачки в травні, ви зможете зібрати перший врожай вже в середині чи в кінці серпня. Справа в тому, що кабакчи доволі швидко проростають, тому садити їх раніше не рекомендується.
Кукурудза
Досвідчені дачники радять садити кукурудзу на городі в середині чи в кінці цього місяця. Це важливо тому, що ця культура боїться заморозків, які цього року були навіть в квітні.
Морква
Цей овоч можна садити на городі навіть тоді, коли ґрунт ще не встиг прогрітися, і температура повітря становить п’ять або сім градусів тепла.
Буряк
Овоч, який любить багато дачників, можна сміливо садити в останній весняний місяць. Особливо це стосується людей, які живуть в центральних і південних регіонах України.
Редиска
Ця культура також доволі швидко росте і дозріває, тому її можна взагалі садити по кілька разів на один сезон.
Зелень
Дачники знають, що сіяти зелень можна як на початку весни, так і наприкінці її. Йдеться про такі види зелені, як:
- Кріп
- Петрушка
- Шпинат
- Рукола
- Цибуля
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