Когда сажать картофель в 2025 году — почему это следует делать на церковный праздник Бориса и Глеба

Огородник сажает картофель в открытый грунт. Фото: freepik.com

С каждым годом все больше украинцев возвращаются к проверенным веками традициям, особенно когда речь идет о выращивании овощей и садовых культур. Среди таких обычаев — посадка картофеля в День святых Бориса и Глеба — 2 мая.

Почему именно эта дата считается идеальной для посадки картофеля, что нужно знать о традициях, обычаях и народных приметах 2 мая — узнавайте далее в нашей статье.

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Церковный праздник 2 мая — что отмечаем

По новому церковному календарю, 2 мая православные верующие чтят память Бориса и Глеба — первых канонизированных святых Киевской Руси. Именно в эту дату состоялся перенос мощей благоверных князей страстотерпцев в новопостроенный храм в Вышгороде.

По преданию, храм Василия Великого, в котором нашли свой последний покой Борис и Глеб сгорел, но мощи святых остались невредимыми и от них исходило благоухание. В этом лично удостоверился митрополит Иоанн, который открыл гроб.

На время строительства нового храма мощи страстотерпцев перенесли в часовню. А на месте бывшей церкви возвели новую, большую пятиглавую. Со всеми надлежащими почестями перенесли останки великомучеников. После этого освятили новый храм.

Лик святых Бориса и Глеба. Фото: cerkiew.net.pl

День Бориса и Глеба 2 мая — приметы, традиции и верования

В народном календаре 2 мая известно как "соловьиный день" — считалось, что именно в это время начинают петь соловьи, предвестники настоящего тепла и пробуждения природы.

Народный праздник назывался Борис и Глеб Сеятели, также день называли "Сеятелем", поскольку на Руси с этого периода начинали сеять овощи.

Следует добавить, что Борис и Глеб считаются небесными покровителями земледельцев и земледельческого труда. Существовала поговорка: "Борис и Глеб сеют хлеб", поэтому недаром в народе именно эту дату связывают с началом весенних посадок.

Перед работой читали молитву на хороший урожай, а во время посадки старались молчать, чтобы не напугать урожайное счастье.

Еще одна примета: если в День Бориса и Глеба на улице тепло и сухо — будет хорошее лето, благоприятное для огородных культур.

Огородник сажает картофель в открытый грунт. Фото: freepik.com

Почему картофель стоит сажать именно в День Бориса и Глеба

Наши предки верили, картофель, посаженный в праздник Бориса и Глеба 2 мая, будет большим и здоровым. Его не смогут побороть ни вредители, ни болезни.

Также в этот день традиционно сажали не только картофель, но и тыкву, капусту, свеклу, огурцы — все основные овощные культуры, которые требуют плодородной почвы и хороших погодных условий.

Следует добавить, что 2 мая совпадает с периодом, когда почва уже достаточно прогрета, а влага еще сохраняется после весенних дождей — идеальные условия для развития растений.

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