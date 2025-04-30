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Секрет щедрого врожаю — чому садять картоплю на Бориса і Гліба

30 квітня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Коли садити картоплю 2025 року — чому це слід робити на церковне свято Бориса і Гліба
Городник саджає картоплю у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

З кожним роком усе більше українців повертаються до перевірених століттями традицій, особливо коли мова йде про вирощування городини та садовини. Серед таких звичаїв — посадка картоплі у День святих Бориса і Гліба — 2 травня.

Чому саме ця дата вважається ідеальною для посадки картоплі, що треба знати про традиції, звичаї та народні прикмети 2 травня — дізнавайтесь далі у нашій статті. 

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Церковне свято 2 травня — що відзначаємо 

За новим церковним календарем, 2 травня православні віряни вшановують пам'ять Бориса і Гліба — перших канонізованих святих Київської Русі. Саме у цю дату відбулося перенесення мощів благовірних князів страстотерпців до нововідбудованого храму у Вишгороді. 

За переказами, храм Василя Великого, у якому знайшли свій останній спочинок Борис та Гліб згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими й від них виходили пахощі. У тому особисто упевнився митрополит Іоанн, який відкрив труну.

На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці. А на місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестями перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.

 

Церковне свято 2 травня — День Бориса і Гліба
Лик святих Бориса і Гліба. Фото: cerkiew.net.pl

День Бориса і Гліба 2 травня — прикмети, традиції та вірування

У народному календарі 2 травня відоме як "солов'їний день" — вважалося, що саме в цей час починають співати солов'ї, провісники справжнього тепла та пробудження природи.

Народне свято мало назву Борис та Гліб Сівачі, також день називали "Сіячем", оскільки на Русі з цього періоду починали сіяти городину. 

 

Слід додати, що Борис і Гліб вважаються небесними покровителями хліборобів і землеробської праці. Існувала приказка: "Борис і Гліб сіють хліб", тож недарма в народі саме цю дату пов'язують із початком весняних посадок.

Перед роботою читали молитву на добрий врожай, а під час посадки намагалися мовчати, аби не налякати врожайне щастя. 

Ще одна прикмета: якщо в День Бориса і Гліба надворі тепло і сухо — буде гарне літо, сприятливе для городини. 

 

Чому картоплю варто садити саме у День Бориса і Гліба
Городник саджає картоплю у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Чому картоплю варто садити саме у День Бориса і Гліба

Наші предки вірили, картопля, посаджена у свято Бориса і Гліба 2 травня, буде великою та здоровою. Її не зможуть побороти ні шкідники, ні хвороби. 

Також цього дня традиційно садили не лише картоплю, а й гарбузи, капусту, буряк, огірки — усі основні овочеві культури, які потребують родючого ґрунту та добрих погодних умов.

Слід додати, що 2 травня збігається з періодом, коли ґрунт вже достатньо прогрітий, а волога ще зберігається після весняних дощів — ідеальні умови для розвитку рослин.

Раніше ми писали, чим слід підживити картоплю під час посадки. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли сіяти буряк у відкритий ґрунт.

Також ми ділилися, коли сіяти огірки 2025 року, щоб отримати щедрий врожай. 

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12:37 Росія запустила вночі по Україні понад 100 дронів — скільки збили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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