Как увеличить урожай с помощью хлеба — секрет огородников для плодородия почвы

Удобрение из хлеба для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Плодородие почвы зависит от количества и качества питательных веществ. Чтобы обогатить землю, все больше огородников и садоводов отказываются от химических удобрений и используют природные методы подкормки. Одним из самых эффективных и одновременно доступных способов обеспечить себя щедрым урожаем — использование хлеб. Вместо того чтобы выбрасывать черствые корочки или заплесневелые куски, их можно превратить в ценное удобрение.

Как обычный хлеб может стать мощной органической подкормкой для вашего сада и огорода — делимся секретом далее в статье.

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Чем полезен хлеб для почвы

Хотя хлеб содержит небольшое количество питательных веществ, его главная польза заключается в высоком содержании углеводов. Они становятся питательной средой для полезных бактерий, которые активизируют переработку органических веществ и обогащают почву питательными элементами.

Таким образом хлебный настой способствует активному размножению полезных микроорганизмов в почве, что значительно улучшает ее плодородие.

А растения получают больше необходимых минералов для роста и развития. Особенно хорошо такая подкормка работает на:

томатах;

огурцах;

клубнике;

ягодных кустарниках.

Мужчина держит свежий хлеб. Фото: depositphotos.com

Можно ли использовать заплесневелый хлеб

Опытные огородники уверяют, что даже хлеб, который покрылся плесенью, подходит для приготовления удобрения. Ведь она содержит природные антибиотики, которые оздоравливают почву и подавляют патогенные микроорганизмы. Поэтому настой из заплесневелого хлеба может быть еще эффективнее.

Как приготовить хлебное удобрение — секрет опытных огородников

Для суперудобрения можно использовать как свежий, так и черствый хлеб. Лучше всего подходит черный. Для приготовления хлебного настоя:

Возьмите буханку черного хлеба или столько же подсохших корочек. Залейте 5 л воды. Положите сверху гнет, чтобы хлеб был полностью погружен в воду. Оставьте в теплом месте на 5-7 дней для брожения. Процедите настой, разбавьте водой в пропорции 1:1. Используйте для полива под корень или опрыскивания листьев.

Полив помидоров для хорошего урожая. Фото: shutterstock.com

Как улучшить хлебное удобрение

Если будете использовать эту подкормку для полива огурцов, добавьте к ней 10 мл йода на 10 л настоя. Это укрепит иммунитет растения.

Для томатов перед использованием добавьте древесную золу или костную муку для увеличения содержания фосфора и калия.

А для ягодных кустарников, особенно для смородины, добавьте картофельные остатки.

Как еще можно использовать хлеб на огороде

Необязательно готовить настой, хлебные корочки можно бросать в лунки перед посадкой некоторых культур. Таким образом можно обеспечить постепенную подпитку корневой системы.

Также хлеб можно использовать под мульчей. Он будет создавать благоприятную среду для полезных бактерий.

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