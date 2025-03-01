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Секрет плодородной почвы — как с помощью хлеба увеличить урожай

1 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как увеличить урожай с помощью хлеба — секрет огородников для плодородия почвы
Удобрение из хлеба для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Плодородие почвы зависит от количества и качества питательных веществ. Чтобы обогатить землю, все больше огородников и садоводов отказываются от химических удобрений и используют природные методы подкормки. Одним из самых эффективных и одновременно доступных способов обеспечить себя щедрым урожаем — использование хлеб. Вместо того чтобы выбрасывать черствые корочки или заплесневелые куски, их можно превратить в ценное удобрение.

Как обычный хлеб может стать мощной органической подкормкой для вашего сада и огорода — делимся секретом далее в статье.

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Чем полезен хлеб для почвы

Хотя хлеб содержит небольшое количество питательных веществ, его главная польза заключается в высоком содержании углеводов. Они становятся питательной средой для полезных бактерий, которые активизируют переработку органических веществ и обогащают почву питательными элементами.

Таким образом хлебный настой способствует активному размножению полезных микроорганизмов в почве, что значительно улучшает ее плодородие.

А растения получают больше необходимых минералов для роста и развития. Особенно хорошо такая подкормка работает на:

  • томатах;
  • огурцах;
  • клубнике;
  • ягодных кустарниках.

 

Чем полезен хлеб для почвы
Мужчина держит свежий хлеб. Фото: depositphotos.com

Можно ли использовать заплесневелый хлеб

Опытные огородники уверяют, что даже хлеб, который покрылся плесенью, подходит для приготовления удобрения. Ведь она содержит природные антибиотики, которые оздоравливают почву и подавляют патогенные микроорганизмы. Поэтому настой из заплесневелого хлеба может быть еще эффективнее.

Как приготовить хлебное удобрение — секрет опытных огородников

Для суперудобрения можно использовать как свежий, так и черствый хлеб. Лучше всего подходит черный. Для приготовления хлебного настоя:

  1. Возьмите буханку черного хлеба или столько же подсохших корочек.
  2. Залейте 5 л воды.
  3. Положите сверху гнет, чтобы хлеб был полностью погружен в воду.
  4. Оставьте в теплом месте на 5-7 дней для брожения.
  5. Процедите настой, разбавьте водой в пропорции 1:1.
  6. Используйте для полива под корень или опрыскивания листьев.

 

Как приготовить хлебное удобрение — секрет опытных огородников
Полив помидоров для хорошего урожая. Фото: shutterstock.com

Как улучшить хлебное удобрение

Если будете использовать эту подкормку для полива огурцов, добавьте к ней 10 мл йода на 10 л настоя. Это укрепит иммунитет растения.

Для томатов перед использованием добавьте древесную золу или костную муку для увеличения содержания фосфора и калия.

А для ягодных кустарников, особенно для смородины, добавьте картофельные остатки.

Как еще можно использовать хлеб на огороде

Необязательно готовить настой, хлебные корочки можно бросать в лунки перед посадкой некоторых культур. Таким образом можно обеспечить постепенную подпитку корневой системы.

Также хлеб можно использовать под мульчей. Он будет создавать благоприятную среду для полезных бактерий.

Ранее мы рассказывали, что обязательно следует сделать на огороде и в саду, когда сойдет снег.

Напомним, мы писали, чем можно подкормить яблоню, чтобы дерево раньше времени не сбросило плоды.

Также мы с вами делились, чем подкармливать крыжовник для щедрого урожая.

урожай советы удобрения огород сад хлеб

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