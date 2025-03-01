Як збільшити врожай за допомогою хліба — секрет городників для родючості ґрунту

Добриво з хліба для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Родючість ґрунту залежить від кількості та якості поживних речовин. Щоб збагатити землю, все більше городників та садівників відмовляються від хімічних добрив та використовують природні методи підживлення. Одним із найефективніших і водночас доступних способів забезпечити себе щедрим врожаєм — використання хліба. Замість того, щоб викидати черстві скоринки або запліснявілі шматки, їх можна перетворити на цінне добриво.

Як звичайний хліб може стати потужним органічним підживленням для вашого саду та городу — ділимося секретом далі у статті.

Читайте також:

Чим корисний хліб для ґрунту

Хоча хліб містить невелику кількість поживних речовин, його головна користь полягає у високому вмісті вуглеводів. Вони стають живильним середовищем для корисних бактерій, які активізують перероблення органічних речовин і збагачують ґрунт поживними елементами.

Таким чином хлібний настій сприяє активному розмноженню корисних мікроорганізмів у ґрунті, що значно покращує його родючість.

А рослини отримують більше необхідних мінералів для росту та розвитку. Особливо добре така підгодівля працює на:

томатах;

огірках;

полуниці;

ягідних чагарниках.

Чоловік тримає свіжий хліб. Фото: depositphotos.com

Чи можна використовувати запліснявілий хліб

Досвідчені городники запевняють, що навіть хліб, який покрився пліснявою, підходить для приготування добрива. Адже вона містить природні антибіотики, які оздоровлюють ґрунт і пригнічують патогенні мікроорганізми. Тому настій із запліснявілого хліба може бути ще ефективніший.

Як приготувати хлібне добриво — секрет досвідчених городників

Для супердобрива можна використовувати як свіжий, так і черствий хліб. Найкраще підходить чорний. Для приготування хлібного настою:

Візьміть буханець чорного хліба або стільки ж підсохлих скоринок. Залийте 5 л води. Покладіть зверху гніт, щоб хліб був повністю занурений у воду. Залиште в теплому місці на 5-7 днів для бродіння. Процідіть настій, розбавте водою у пропорції 1:1. Використовуйте для поливу під корінь або обприскування листя.

Полив помідорів для гарного врожаю. Фото: shutterstock.com

Як покращити хлібне добриво

Якщо використовуватимете це підживлення для поливу огірків, додайте до нього 10 мл йоду на 10 л настою. Це зміцнить імунітет рослини.

Для томатів перед використанням додайте деревну золу або кісткове борошно для збільшення вмісту фосфору та калію.

А для ягідних чагарників, особливо для смородини, додайте картопляні залишки.

Як ще можна використовувати хліб на городі

Необов'язково готувати настій, хлібні скоринки можна кидати в лунки перед посадкою деяких культур. Таким чином можна забезпечити поступове підживлення кореневої системи.

Також хліб можна використовувати під мульчею. Він створюватиме сприятливе середовище для корисних бактерій.

Раніше ми розповідали, що обов'язково слід зробити на городі та в саду, коли зійде сніг.

Нагадаємо, ми писали, чим можна підживити яблуню, щоб дерево завчасно не скинуло плоди.

Також ми з вами ділилися, чим підживлювати аґрус для щедрого врожаю.