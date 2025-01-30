Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 — лучшие даты по лунному календарю

Посейте перец на рассаду в эти дни февраля — урожай побьет рекорд
Февраль — идеальное время для посева перца на рассаду, особенно если вы хотите получить богатый и здоровый урожай. Поскольку болгарский перец — теплолюбивая культура, она нуждается в особых условиях и требует достаточно времени для развития. Чтобы рассада была крепкой, хорошо адаптировалась после пересадки в открытый грунт или теплицу, важно учитывать не только климатические условия, но и влияние фаз Луны.
Когда лучше сеять перец в феврале 2025 года и какие советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду, узнавайте далее.
Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 года — погода и климат
Первым делом следует выбрать сорт перца и обратить внимание на сроки его созревания. Ранние сорта этого овоща сеют за 50-60 дней до пересадки в грунт. Средние сорта требуют 70-80 дней. А поздние сорта требуют до 150 дней. Именно поэтому посев рассады чаще всего проводят в середине или конце зимы.
Ориентировочные сроки для разных регионов Украины:
- Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская) — начало-середина февраля, высадка в открытый грунт в апреле-начале мая.
- Центральные области (Киевская, Винницкая, Полтавская, Черкасская) — середина-конец февраля, высадка в грунт в середине мая.
- Северные и западные области (Львовская, Волынская, Черниговская, Закарпатская) — конец февраля или начало марта, пересадка в открытый грунт в конце мая.
Какие даты благоприятны для посева перца в феврале 2025 года по лунному календарю
Лунный календарь помогает огородникам и дачникам выбрать лучшие дни для посева, когда растения получат от Луны максимальную энергию для роста.
Астрологи отмечают, что самыми благоприятными периодами для посева перца будут дни, когда Луна находится в плодородных знаках Зодиака — Рыбах, Раке, Скорпионе, Козероге и Тельце.
Лучшие дни для посева сладкого перца в феврале 2025 года:
- 1 февраля;
- 4-5 февраля;
- 8 февраля (вторая половина дня);
- 9-10 февраля (до 19:00);
- 18-19 февраля;
- 23-24 февраля.
Для острого перца лучшие дни:
- 18-19 февраля;
- 20 февраля (до 15:00).
Неблагоприятные дни для посева перца:
- 12 февраля;
- 25, 26, 27, 28 февраля.
Как правильно сеять перец на рассаду — советы для рекордного урожая
Чтобы ускорить прорастание и повысить устойчивость к болезням, рекомендуется:
- замочить семена в теплой воде на 3-4 часа;
- обработать стимулятором роста;
- продезинфицировать в слабом растворе марганцовки или перекиси водорода;
Оптимальная температура для прорастания семян: от +22 до +26 °C. Для крепкой рассады требуется 12-14 часов освещения, поэтому используйте фитолампы.
Когда появятся 2-3 настоящих листочка, растения можно пикировать в более крупные емкости. Подкормку начинают через 10-14 дней после пикировки. Используйте комплексные удобрения, обогащенные азотом, фосфором и калием.
За 10-14 дней до пересадки в открытый грунт начинайте выносить рассаду на свежий воздух, сначала на 30 минут, постепенно увеличивая время.
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