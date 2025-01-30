Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 — лучшие даты по лунному календарю

Посев перца на рассаду. Коллаж: Новини.LIVE

Февраль — идеальное время для посева перца на рассаду, особенно если вы хотите получить богатый и здоровый урожай. Поскольку болгарский перец — теплолюбивая культура, она нуждается в особых условиях и требует достаточно времени для развития. Чтобы рассада была крепкой, хорошо адаптировалась после пересадки в открытый грунт или теплицу, важно учитывать не только климатические условия, но и влияние фаз Луны.

Когда лучше сеять перец в феврале 2025 года и какие советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду, узнавайте далее.

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Первым делом следует выбрать сорт перца и обратить внимание на сроки его созревания. Ранние сорта этого овоща сеют за 50-60 дней до пересадки в грунт. Средние сорта требуют 70-80 дней. А поздние сорта требуют до 150 дней. Именно поэтому посев рассады чаще всего проводят в середине или конце зимы.

Ориентировочные сроки для разных регионов Украины:

Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская) — начало-середина февраля, высадка в открытый грунт в апреле-начале мая.

Центральные области (Киевская, Винницкая, Полтавская, Черкасская) — середина-конец февраля, высадка в грунт в середине мая.

Северные и западные области (Львовская, Волынская, Черниговская, Закарпатская) — конец февраля или начало марта, пересадка в открытый грунт в конце мая.

Молодая рассада перца. Фото: freepik.com

Какие даты благоприятны для посева перца в феврале 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь помогает огородникам и дачникам выбрать лучшие дни для посева, когда растения получат от Луны максимальную энергию для роста.

Астрологи отмечают, что самыми благоприятными периодами для посева перца будут дни, когда Луна находится в плодородных знаках Зодиака — Рыбах, Раке, Скорпионе, Козероге и Тельце.

Лучшие дни для посева сладкого перца в феврале 2025 года:

1 февраля;

4-5 февраля;

8 февраля (вторая половина дня);

9-10 февраля (до 19:00);

18-19 февраля;

23-24 февраля.

Для острого перца лучшие дни:

18-19 февраля;

20 февраля (до 15:00).

Неблагоприятные дни для посева перца:

12 февраля;

25, 26, 27, 28 февраля.

Большая рассада перца на подоконнике. Фото: google.com

Как правильно сеять перец на рассаду — советы для рекордного урожая

Чтобы ускорить прорастание и повысить устойчивость к болезням, рекомендуется:

замочить семена в теплой воде на 3-4 часа;

обработать стимулятором роста;

продезинфицировать в слабом растворе марганцовки или перекиси водорода;

Оптимальная температура для прорастания семян: от +22 до +26 °C. Для крепкой рассады требуется 12-14 часов освещения, поэтому используйте фитолампы.

Когда появятся 2-3 настоящих листочка, растения можно пикировать в более крупные емкости. Подкормку начинают через 10-14 дней после пикировки. Используйте комплексные удобрения, обогащенные азотом, фосфором и калием.

За 10-14 дней до пересадки в открытый грунт начинайте выносить рассаду на свежий воздух, сначала на 30 минут, постепенно увеличивая время.

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