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Посейте перец на рассаду в эти дни февраля — урожай побьет рекорд

30 января 2025 06:52
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 — лучшие даты по лунному календарю
Посев перца на рассаду. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Февраль — идеальное время для посева перца на рассаду, особенно если вы хотите получить богатый и здоровый урожай. Поскольку болгарский перец — теплолюбивая культура, она нуждается в особых условиях и требует достаточно времени для развития. Чтобы рассада была крепкой, хорошо адаптировалась после пересадки в открытый грунт или теплицу, важно учитывать не только климатические условия, но и влияние фаз Луны.

Когда лучше сеять перец в феврале 2025 года и какие советы помогут вырастить сильную и здоровую рассаду, узнавайте далее.

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Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 года — погода и климат

Первым делом следует выбрать сорт перца и обратить внимание на сроки его созревания. Ранние сорта этого овоща сеют за 50-60 дней до пересадки в грунт. Средние сорта требуют 70-80 дней. А поздние сорта требуют до 150 дней. Именно поэтому посев рассады чаще всего проводят в середине или конце зимы.

Ориентировочные сроки для разных регионов Украины:

  • Южные области (Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская) — начало-середина февраля, высадка в открытый грунт в апреле-начале мая.
  • Центральные области (Киевская, Винницкая, Полтавская, Черкасская) — середина-конец февраля, высадка в грунт в середине мая.
  • Северные и западные области (Львовская, Волынская, Черниговская, Закарпатская) — конец февраля или начало марта, пересадка в открытый грунт в конце мая.

 

Когда сеять перец на рассаду в феврале 2025 года - погода и климат
Молодая рассада перца. Фото: freepik.com

Какие даты благоприятны для посева перца в феврале 2025 года по лунному календарю

Лунный календарь помогает огородникам и дачникам выбрать лучшие дни для посева, когда растения получат от Луны максимальную энергию для роста.

Астрологи отмечают, что самыми благоприятными периодами для посева перца будут дни, когда Луна находится в плодородных знаках Зодиака — Рыбах, Раке, Скорпионе, Козероге и Тельце.

Лучшие дни для посева сладкого перца в феврале 2025 года:

  • 1 февраля;
  • 4-5 февраля;
  • 8 февраля (вторая половина дня);
  • 9-10 февраля (до 19:00);
  • 18-19 февраля;
  • 23-24 февраля.

Для острого перца лучшие дни:

  • 18-19 февраля;
  • 20 февраля (до 15:00).

Неблагоприятные дни для посева перца:

  • 12 февраля;
  • 25, 26, 27, 28 февраля.

 

Какие даты благоприятны для посева перца в феврале 2025 по лунному календарю
Большая рассада перца на подоконнике. Фото: google.com

Как правильно сеять перец на рассаду — советы для рекордного урожая

Чтобы ускорить прорастание и повысить устойчивость к болезням, рекомендуется:

  • замочить семена в теплой воде на 3-4 часа;
  • обработать стимулятором роста;
  • продезинфицировать в слабом растворе марганцовки или перекиси водорода;

Оптимальная температура для прорастания семян: от +22 до +26 °C. Для крепкой рассады требуется 12-14 часов освещения, поэтому используйте фитолампы.

Когда появятся 2-3 настоящих листочка, растения можно пикировать в более крупные емкости. Подкормку начинают через 10-14 дней после пикировки. Используйте комплексные удобрения, обогащенные азотом, фосфором и калием.

За 10-14 дней до пересадки в открытый грунт начинайте выносить рассаду на свежий воздух, сначала на 30 минут, постепенно увеличивая время.

Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно посеять на рассаду в феврале.  

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду, чтобы получить богатый урожай.

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растения советы огород рассада перец лунный календарь

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