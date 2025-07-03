Самый лучший сорт малины 2025 — что посадить на огороде, советы дачникам

Сбор урожая малины на огороде. Фото: Freepik

То, каким будет урожай малины на вашем огороде, зависит от того, какой сорт этой ягоды вы выбрали для выращивания. Опытные дачники рассказали, на какой сорт стоит обратить внимание в 2025 году и как за ним правильно ухаживать, чтобы вырастить самый вкусный урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют обратить свое внимание на сорт малины "Геракл", который не зря так называется. Дело в том, что эта разновидность ягоды поражает дачников своей силой и умению давать огромное количество урожая.

Посадив этот сорт малины на огороде, с одного взрослого куста вы можете собрать до пяти килограмм, а это считается невероятным результатом. А если вы будете правильно ухаживать за такими малиновыми кустами и не будете подкармливать их чрезмерным количеством азота, ягоды вырастут сладкими и крупными.

Урожай малины сорта "Геракл". Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за сортом малины "Геракл"

Чтобы такая малина дала хороший урожай, ее нужно посадить там, где влага не так быстро испаряется. Это может быть место, куда светит много солнца и где постоянно влажно. Этот вариант будет самым идеальным для малиновых кустов.

А если в зимнее время года там бывает холодно, можете замульчировать кусты малины. Для этого накройте зону вокруг корневой системы ягодных кустарников листьями и сухой травой. Это не только удержит тепло в земле для малины, но и будет хорошим удобрением, которое насытит эту ягоду всеми необходимыми питательными элементами.

Дело в том, что со временем эти листья превратятся в отличное органическое удобрение.

Мульчирование кустов малины на огороде. Фото: The Organic Gardening Catalogue

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