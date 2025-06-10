Як правильно обрізати поросль на малині — навіщо це робити, поради дачникам

Обрізка пагонів на малиновому кущі на городі. Фото: Pinterest

Кожен досвідчений дачник знає, як важливо обрізати поросль на малині, яка тільки заважає їй нормально рости і розвиватися. Дізнайтеся, чому це так необхідно і як правильно це робити, щоб не нашкодити ягідним чагарникам і покращити їхній врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому важливо видаляти поросль на малині

Поросль на малинових кущах потрібно обрізати для того, щоб вони не витрачали свою енергію на непотрібні речі та віддавали сили на формування плодів. Якщо ви це правильно зробите, ваша малина виросте великою і смачною, врожай дозріватиме рівномірно, а кущ так сильно не хворітиме.

Врожай малини на кущі. Фото: Pixabay

До того ж, активне проріджування прибирає ризик виникнення згущення, розвитку грибкових захворювань і появи шкідників. А ще так кущ краще провітрюється, а ґрунт не застоюється, в результаті чого ділянка починає дихати і краще плодоносити.

Як правильно обрізати поросль на малині

Поросль потрібно обрізати регулярно, роблячи це, щонайменше, чотири-п’ять разів на один сезон. Для цього спочатку огляньте кущ — якщо ви побачите вже п’ять "відводків" на одній рослині, це знак, що настав час обрізати поросль.

Робити це потрібно вручну — для цього обережно відкопайте землю біля коріння і секатором обріжте зайвий пагон під основу. Потім поверніть землю на місце, щоб не залишати рани відкритими. Справа в тому, що так волога швидко буде випаровуватися з ґрунту, а малиновий кущ може стати вразливим до різних захворювань.

Процедура обрізки малини на городі. Фото: Homes and Gardens

В ідеалі садити малину в кількості двох-трьох кущів на один квадратний метр і проріджувати її.

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