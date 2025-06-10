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Обязательно обрежьте поросль на малине — зачем и как правильно

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:54
Как правильно обрезать поросль на малине — зачем это делать, советы дачникам
Обрезка побегов на малиновом кусте на огороде. Фото: Pinterest

Каждый опытный дачник знает, как важно обрезать поросль на малине, которая только мешает ей нормально расти и развиваться. Узнайте, почему это так необходимо и как правильно это делать, чтобы не навредить ягодным кустарникам и улучшить их урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему важно удалять поросль на малине

Поросль на малиновых кустах нужно обрезать для того, чтобы они не тратили свою энергию на ненужные вещи и отдавали силы на формирование плодов. Если вы это правильно сделаете, ваша малина вырастет большой и вкусной, урожай будет созревать равномерно, а куст так сильно не будет болеть.

Малина
Урожай малины на кусте. Фото: Pixabay

К тому же, активное прореживание убирает риск возникновения сгущения, развития грибковых заболеваний и появления вредителей. А еще так куст лучше проветривается, а почва не застаивается, в результате чего участок начинает дышать и лучше плодоносить.

Как правильно обрезать поросль на малине

Поросль нужно обрезать регулярно, делая это, как минимум, четыре-пять раз за один сезон. Для этого сначала осмотрите куст — если вы увидите уже пять "отводков" на одном растении, это знак, что пришло время обрезать поросль.

Делать это нужно вручную — для этого осторожно откопайте землю у корней и секатором обрежьте лишний побег под основание. Затем верните землю на место, чтобы не оставлять раны открытыми. Дело в том, что так влага быстро будет испаряться из почвы, а малиновый куст может стать уязвимым к различным заболеваниям.

Обрезка малины
Процедура обрезки малины на огороде. Фото: Homes and Gardens

В идеале сажать малину в количестве двух-трех кустов на один квадратный метр и прореживать ее.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от червей в малине.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле малины на огороде для улучшения ее урожая.

Также мы сообщали о том, что нужно сделать с малиной после сбора урожая на огороде.

ягоды советы огород малина кусты
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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