Как правильно обрезать поросль на малине — зачем это делать, советы дачникам

Обязательно обрежьте поросль на малине — зачем и как правильно
Каждый опытный дачник знает, как важно обрезать поросль на малине, которая только мешает ей нормально расти и развиваться. Узнайте, почему это так необходимо и как правильно это делать, чтобы не навредить ягодным кустарникам и улучшить их урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему важно удалять поросль на малине
Поросль на малиновых кустах нужно обрезать для того, чтобы они не тратили свою энергию на ненужные вещи и отдавали силы на формирование плодов. Если вы это правильно сделаете, ваша малина вырастет большой и вкусной, урожай будет созревать равномерно, а куст так сильно не будет болеть.
К тому же, активное прореживание убирает риск возникновения сгущения, развития грибковых заболеваний и появления вредителей. А еще так куст лучше проветривается, а почва не застаивается, в результате чего участок начинает дышать и лучше плодоносить.
Как правильно обрезать поросль на малине
Поросль нужно обрезать регулярно, делая это, как минимум, четыре-пять раз за один сезон. Для этого сначала осмотрите куст — если вы увидите уже пять "отводков" на одном растении, это знак, что пришло время обрезать поросль.
Делать это нужно вручную — для этого осторожно откопайте землю у корней и секатором обрежьте лишний побег под основание. Затем верните землю на место, чтобы не оставлять раны открытыми. Дело в том, что так влага быстро будет испаряться из почвы, а малиновый куст может стать уязвимым к различным заболеваниям.
В идеале сажать малину в количестве двух-трех кустов на один квадратный метр и прореживать ее.
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