Чим треба підживити малину на городі, коли на ній наливаються ягоди — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Pinterest

Коли на кущах малини починають наливатися ягоди, вони втрачають багато сил, через що можуть вирости дрібними і не такими солодкими, як би хотілося. Тому досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково підгодувати ягідні чагарники в цей період.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Малина — це популярна ягода, яка вважається доволі вимогливою до умов вирощування, зокрема до ґрунту. Цій сезонній ягоді потрібні суглинні та супіщані ґрунти, до складу яких входить велика кількість органічних елементів.

Врожай малини на кущі. Фото: Pinterest

Тому для гарного врожаю необхідно, щоб земля була наділена всіма необхідними мікроелементами. Для цього важливо додавати до ґрунту певні добрива, особливо тоді, коли на малинових чагарниках наливаються ягоди.

Чим варто удобрити малину в період наливання ягід

Оскільки в період наливання ягід малинові кущі втрачають багато сил, плоди можуть вирости не такими, як би хотілося. У момент, коли ягоди на чагарниках активно закладаються і набирають розмір зі смаком, їх необхідно удобрити азотом і калієм.

Для приготування ефективної суміші потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — 15 грамів

Карбамід — п’ять-сім грамів

Бурштинова кислота — три-п’ять грамів

Вода — десять літрів

Підживлення малинових кущів на городі. Фото: Pinterest

Якщо у вас окремо немає таких добрив, можете скористатися комплексним квітковим. Важливо при цьому, щоб азоту і калію було в три-чотири рази більше, ніж фосфору. Якщо у вас є амінокислоти для рослин, можете додати і їх, щоб прискорити процес засвоєння добрив кущами. А ще можете скористатися комплексним добривом для полуниці.

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