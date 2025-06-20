Чем надо подкормить малину на огороде, когда на ней наливаются ягоды — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Pinterest

Когда на кустах малины начинают наливаться ягоды, они теряют много сил, из-за чего могут вырасти мелкими и не такими сладкими, как бы хотелось. Поэтому опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить ягодные кустарники в этот период.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Малина — это популярная ягода, которая считается довольно требовательной к условиям выращивания, в частности к почве. Этой сезонной ягоде нужны суглинистые и супесчаные почвы, в состав которых входит большое количество органических элементов.

Урожай малины на кусте. Фото: Pinterest

Поэтому для хорошего урожая необходимо, чтобы земля была наделена всеми необходимыми микроэлементами. Для этого важно добавлять в почву определенные удобрения, особенно тогда, когда на малиновых кустарниках наливаются ягоды.

Чем стоит удобрить малину в период налива ягод

Поскольку в период наливания ягод малиновые кусты теряют много сил, плоды могут вырасти не такими, как бы хотелось. В момент, когда ягоды на кустарниках активно закладываются и набирают размер со вкусом, их необходимо удобрить азотом и калием.

Для приготовления эффективной смеси нужно взять такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — 15 грамм

Карбамид — пять-семь грамм

Янтарная кислота — три-пять грамм

Вода — десять литров

Подкормка малиновых кустов на огороде. Фото: Pinterest

Если у вас отдельно нет таких удобрений, можете воспользоваться комплексным цветочным. Важно, при этом, чтобы азота и калия было в три-четыре раза больше, чем фосфора. Если у вас есть аминокислоты для растений, можете добавить и их, чтобы ускорить процесс усвоения удобрений кустами. А еще можете воспользоваться комплексным удобрением для клубники.

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