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Главная Дом На малине наливаются ягоды — чем подкормить куст в этот момент

На малине наливаются ягоды — чем подкормить куст в этот момент

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить малину на огороде, когда на ней наливаются ягоды — советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай малины на огороде. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чем стоит удобрить малину в период налива ягод

Когда на кустах малины начинают наливаться ягоды, они теряют много сил, из-за чего могут вырасти мелкими и не такими сладкими, как бы хотелось. Поэтому опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно подкормить ягодные кустарники в этот период.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Малина — это популярная ягода, которая считается довольно требовательной к условиям выращивания, в частности к почве. Этой сезонной ягоде нужны суглинистые и супесчаные почвы, в состав которых входит большое количество органических элементов.

Малина
Урожай малины на кусте. Фото: Pinterest

Поэтому для хорошего урожая необходимо, чтобы земля была наделена всеми необходимыми микроэлементами. Для этого важно добавлять в почву определенные удобрения, особенно тогда, когда на малиновых кустарниках наливаются ягоды.

Чем стоит удобрить малину в период налива ягод

Поскольку в период наливания ягод малиновые кусты теряют много сил, плоды могут вырасти не такими, как бы хотелось. В момент, когда ягоды на кустарниках активно закладываются и набирают размер со вкусом, их необходимо удобрить азотом и калием.

Для приготовления эффективной смеси нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Сульфат калия — 15 грамм
  • Карбамид — пять-семь грамм
  • Янтарная кислота — три-пять грамм
  • Вода — десять литров
Подкормка малины
Подкормка малиновых кустов на огороде. Фото: Pinterest

Если у вас отдельно нет таких удобрений, можете воспользоваться комплексным цветочным. Важно, при этом, чтобы азота и калия было в три-четыре раза больше, чем фосфора. Если у вас есть аминокислоты для растений, можете добавить и их, чтобы ускорить процесс усвоения удобрений кустами. А еще можете воспользоваться комплексным удобрением для клубники.

Напомним, мы писали о том, как можно избавиться от червей в малине быстро и эффективно.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта малины стоит посадить на огороде для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, что стоит сделать с малиной на огороде после сбора урожая.

ягоды советы огород малина народные методы кусты
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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