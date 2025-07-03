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Головна Дім Посадіть цей сорт малини в 2025 році — урожаю буде вдвічі більше

Посадіть цей сорт малини в 2025 році — урожаю буде вдвічі більше

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 03:13
Найкращий сорт малини 2025 — що посадити на городі, поради дачникам
Збір врожаю малини на городі. Фото: Freepik

Те, яким буде врожай малини на вашому городі, залежить від того, який сорт цієї ягоди ви обрали для вирощування. Досвідчені дачники розповіли, на який сорт варто звернути увагу в 2025 році та як його правильно доглядати, щоб виростити найсмачніший врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Яку малину слід посадити в 2025 році

Дачники з досвідом рекомендують звернути свою увагу на сорт малини "Геракл", який не дарма так називається. Справа в тому, що цей різновид ягоди вражає дачників своєю силою і вмінню давати величезну кількість врожаю.

Посадивши цей сорт малини на городі, з одного дорослого куща ви можете зібрати до п’яти кілограмів, а це вважається неймовірним результатом. А якщо ви правильно доглядатимете такі малинові кущі та не будете підживлювати їх надмірною кількістю азоту, ягоди виростуть солодкими і великими.

Малина
Врожай малини сорту "Геракл". Фото: Pinterest

Як правильно доглядати сорт малини "Геракл"

Щоб така малина дала гарний врожай, її потрібно посадити там, де волога не так швидко випаровується. Це може бути місце, куди світить багато сонця і де постійно волого. Цей варіант буде найідеальнішим для малинових кущів.

А якщо в зимову пору року там буває холодно, можете замульчувати кущі малини. Для цього накрийте зону навколо кореневої системи ягідних чагарників листям і сухою травою. Це не тільки утримає тепло в землі для малини, а й буде гарним добривом, яке наситить цю ягоду всіма необхідними поживними елементами.

Справа в тому, що з часом це листя перетвориться на чудове органічне добриво.

Мульчирование малины
Мульчування кущів малини на городі. Фото: The Organic Gardening Catalogue

Нагадаємо, ми писали про те, чому треба обрізати поросль на малині та як це правильно робити. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно позбутися черв’яків у малині. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля малини для збільшення врожаю.

ягоди поради город малина сорт кущі
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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