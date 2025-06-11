Чем надо подкормить перец на огороде до 15 июня 2025 — советы дачникам

Дачница, которая поливает кусты перца в теплице. Фото: скриншот с YouTube

Опытные дачники говорят, что в первую половину июня на перце активно наращивается зелень и появляется завязь, поэтому в этот момент важно насытить его всеми необходимыми питательными элементами. Узнайте, чем нужно обязательно полить кусты этого овоща до 15 июня этого года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Рассада перца после посадки на огороде нуждается в своевременной и правильной подкормке, чтобы лучше расти и развиваться. Многие дачники удобряют этот овощ химическими препаратами, но не стоит игнорировать и народные удобрения, которые будут не менее эффективными для кустов.

Для этого стоит удобрить кусты овоща средствами с большим содержанием азота, который поможет стимулировать рост листьев и стеблей на растениях. Опытные дачники рассказали, в каком удобрении есть такое количество этого полезного компонента и как приготовить раствор для подкормки растений.

Урожай перца на кусте. Фото: Pexels

Чем нужно полить перец до 15 июня

Самым лучшим удобрением для подкормки перца летом считается древесная зола, в состав которой входят полезные и питательные элементы. Но это органическое удобрение лучше использовать в виде раствора, чтобы ваш овощ лучше его усваивал. Чтобы приготовить эффективную смесь, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

Крупное сито

Просейте золу через сито, добавьте ее в воду, размешайте смесь и оставьте ее настояться на одни сутки. Затем процедите раствор через марлю и полейте ею кусты своего перца. Это поможет укрепить корни и стебли рассады вашего перца, а также иммунную систему растений.

Процесс полива кустов перца на огороде. Фото: Freepik

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