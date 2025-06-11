Чим треба підживити перець на городі до 15 червня 2025 — поради дачникам

Дачниця, яка поливає кущі перцю в теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Досвідчені дачники кажуть, що в першу половину червня на перці активно нарощується зелень і з’являється зав’язь, тому в цей момент важливо наситити його всіма необхідними поживними елементами. Дізнайтеся, чим потрібно обов’язково полити кущі цього овоча до 15 червня цього року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Розсада перцю після посадки на городі потребує вчасного і правильно підживлення, щоб краще рости і розвиватися. Багато дачників удобрюють цей овоч хімічними препаратами, але не варто ігнорувати і народні добрива, які будуть не менш ефективними для кущів.

Для цього варто удобрити кущі овоча засобами з великим вмістом азоту, який допоможе стимулювати ріст листя і стебел на рослинах. Досвідчені дачники розповіли, в якому добриві є така кількість цього корисного компоненту і як приготувати розчин для підживлення рослин.

Врожай перцю на кущі. Фото: Pexels

Чим потрібно полити перець до 15 червня

Найкращим добривом для підживлення перцю влітку вважається деревна зола, до складу якої входять корисні та поживні елементи. Але це органічне добриво краще використовувати у вигляді розчину, щоб ваш овоч краще його засвоював. Щоб приготувати ефективну суміш, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — один стакан

Вода — десять літрів

Крупне сито

Просійте попіл через сито, додайте його у воду, розмішайте суміш і залиште її настоятися на одну добу. Потім процідіть розчин через марлю і полийте нею кущі свого перцю. Це допоможе зміцнити коріння і стебла розсади вашого перцю, а також імунну систему рослин.

Процес поливу кущів перцю на городі. Фото: Freepik

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