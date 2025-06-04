Чем полить огурцы до 5 июня, чтобы собирать урожай до поздней осени — советы огородникам

Полив огурцов для хорошего плодоношения. Колаж: Новини.LIVE

Огурцы — один из самых любимых летних овощей, который дарит свежесть блюдам и напиткам. Поэтому большинство огородников предпочитают высаживать культуру на своих участках, чтобы смаковать весь сезон. Ключевой период для формирования мощного урожая — начало июня. Чтобы огурцы плодоносили ежедневно и до поздней осени, их следует вовремя полить особым натуральным раствором.

Чем именно полить огурцы до 5 июня, чтобы радовать себя сочными плодами до поздней осени, читайте далее в нашей статье.

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Почему важно полить огурцы именно до 5 июня

В первые дни июня огуречные кусты нуждаются в питании. Именно в этот момент закладывается сила корневой системы, иммунитет растения и будущее плодоношение.

Если успеть правильно полить огурцы до 5 июня — получите обильный урожай, который не прекратит радовать вас даже осенью. Если же медлить и полить позже, растение уже потратит силы на адаптацию, и даже лучшая подкормка не даст такого сильного эффекта. Так что не теряйте времени зря.

Полив кустов огурцов. Фото: shutterstock.com

Чем полить огурцы до 5 июня, чтобы собирать богатый урожай до поздней осени

Есть два натуральных и очень эффективных раствора, которые подарят вам бешеный урожай огурцов:

1. Дрожжевой раствор — для мощного старта и роста

Этот настой — настоящий эликсир для почвы. Дрожжи "оживляют" микрофлору, стимулируют образование новых корешков и помогают огурцам быстро развиваться.

Что дает полив дрожжами:

ускоряет рост зеленой массы;

улучшает впитывание питательных веществ из почвы;

укрепляет растение в период адаптации после высадки.

Рецепт раствора для полива:

10 граммов сухих дрожжей (примерно 1 пакетик);

2 столовые ложки сахара;

10 литров теплой воды.

Смешайте ингредиенты, оставьте в теплом месте на 1-2 часа. Затем полейте огурцы под корень, когда нет палящего солнца. Один раз хватит! Этого достаточно, чтобы "запустить" все процессы роста.

Полив растений на участке. Фото: benoitgreenhouses.com

2. Настой древесной золы — для крепкого иммунитета и обильного цветения

Зола — еще одно натуральное сокровище, которое питает растения калием и фосфором. Это именно те микроэлементы, которые отвечают за формирование цветов и плодов.

Чем полезна зола:

укрепляет корневую систему;

повышает устойчивость к болезням;

способствует формированию завязи.

Рецепт:

1 стакан золы;

10 литров воды.

Настаивайте смесь 1-2 суток, периодически перемешивая. Поливайте один раз под корень и огурцы будут благодарны вам обильным плодоношением.

Совет: если желаете усилить эффект, можете опрыскать настоем золы также листья — это защитит растение от грибковых заболеваний.

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