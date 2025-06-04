Чим полити огірки до 5 червня, щоб збирати вржай до пізньої осені — поради городникам

Полийте цим огірки до 5 червня — врожай збиратимете до осені
Огірки — один з найулюбленіших літніх овочів, який дарує свіжість стравам та напоям. Тому більшість городників воліють висаджувати культуру на своїх ділянках, щоб смакувати увесь сезон. Ключовий період для формування потужного врожаю — початок червня. Щоб огірки плодоносили щодня й до пізньої осені, їх варто вчасно полити особливим натуральним розчином.
Чим саме полити огірки до 5 червня, щоб тішити себе соковитими плодами аж до пізньої осені, читайте далі у нашій статті.
Чому важливо полити огірки саме до 5 червня
У перші дні червня огіркові кущі потребують живлення. Саме в цей момент закладається сила кореневої системи, імунітет рослини та майбутнє плодоношення.
Якщо встигнути правильно полити огірки до 5 червня — отримаєте рясний урожай, який не припинятиме радувати вас навіть восени. Якщо ж зволікати й полити пізніше, рослина вже витратить сили на адаптацію, і навіть найкраще підживлення не дасть такого сильного ефекту. Тож не гайте часу.
Чим полити огірки до 5 червня, щоб збирати багатий врожай до пізньої осені
Є два натуральні й дуже ефективні розчини, які подарують вам шалений врожай огірків:
1. Дріжджовий розчин — для потужного старту і росту
Цей настій — справжній еліксир для ґрунту. Дріжджі "оживляють" мікрофлору, стимулюють утворення нових корінців і допомагають огіркам швидко розвиватися.
Що дає полив дріжджами:
- прискорює ріст зеленої маси;
- покращує вбирання поживних речовин з ґрунту;
- зміцнює рослину в період адаптації після висадки.
Рецепт розчину для поливу:
- 10 грамів сухих дріжджів (приблизно 1 пакетик);
- 2 столові ложки цукру;
- 10 літрів теплої води.
Змішайте інгредієнти, залиште в теплому місці на 1–2 години. Потім полийте огірки під корінь, коли немає палючого сонця. Один раз вистачить! Цього достатньо, щоб "запустити" всі процеси росту.
2. Настій деревної золи — для міцного імунітету та рясного цвітіння
Зола — ще один натуральний скарб, який живить рослини калієм і фосфором. Це саме ті мікроелементи, які відповідають за формування квітів і плодів.
Чим корисна зола:
- зміцнює кореневу систему;
- підвищує стійкість до хвороб;
- сприяє формуванню зав'язі.
Рецепт:
- 1 склянка золи;
- 10 літрів води.
Настоюйте суміш 1-2 доби, періодично перемішуючи. Поливайте один раз під корінь і огірки будуть вдячні вам рясним плодоношенням.
Порада: якщо бажаєте підсилити ефект, можете обприскати настоєм золи також листя — це захистить рослину від грибкових захворювань.
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