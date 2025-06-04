Чим полити огірки до 5 червня, щоб збирати вржай до пізньої осені — поради городникам

Полив огірків для гарного плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Огірки — один з найулюбленіших літніх овочів, який дарує свіжість стравам та напоям. Тому більшість городників воліють висаджувати культуру на своїх ділянках, щоб смакувати увесь сезон. Ключовий період для формування потужного врожаю — початок червня. Щоб огірки плодоносили щодня й до пізньої осені, їх варто вчасно полити особливим натуральним розчином.

Чим саме полити огірки до 5 червня, щоб тішити себе соковитими плодами аж до пізньої осені, читайте далі у нашій статті.

Реклама

Читайте також:

Чому важливо полити огірки саме до 5 червня

У перші дні червня огіркові кущі потребують живлення. Саме в цей момент закладається сила кореневої системи, імунітет рослини та майбутнє плодоношення.

Якщо встигнути правильно полити огірки до 5 червня — отримаєте рясний урожай, який не припинятиме радувати вас навіть восени. Якщо ж зволікати й полити пізніше, рослина вже витратить сили на адаптацію, і навіть найкраще підживлення не дасть такого сильного ефекту. Тож не гайте часу.

Полив кущів огірків. Фото: shutterstock.com

Чим полити огірки до 5 червня, щоб збирати багатий врожай до пізньої осені

Є два натуральні й дуже ефективні розчини, які подарують вам шалений врожай огірків:

1. Дріжджовий розчин — для потужного старту і росту

Цей настій — справжній еліксир для ґрунту. Дріжджі "оживляють" мікрофлору, стимулюють утворення нових корінців і допомагають огіркам швидко розвиватися.

Що дає полив дріжджами:

прискорює ріст зеленої маси;

покращує вбирання поживних речовин з ґрунту;

зміцнює рослину в період адаптації після висадки.

Рецепт розчину для поливу:

10 грамів сухих дріжджів (приблизно 1 пакетик);

2 столові ложки цукру;

10 літрів теплої води.

Змішайте інгредієнти, залиште в теплому місці на 1–2 години. Потім полийте огірки під корінь, коли немає палючого сонця. Один раз вистачить! Цього достатньо, щоб "запустити" всі процеси росту.

Полив рослин на ділянці. Фото: benoitgreenhouses.com

2. Настій деревної золи — для міцного імунітету та рясного цвітіння

Зола — ще один натуральний скарб, який живить рослини калієм і фосфором. Це саме ті мікроелементи, які відповідають за формування квітів і плодів.

Чим корисна зола:

зміцнює кореневу систему;

підвищує стійкість до хвороб;

сприяє формуванню зав'язі.

Рецепт:

1 склянка золи;

10 літрів води.

Настоюйте суміш 1-2 доби, періодично перемішуючи. Поливайте один раз під корінь і огірки будуть вдячні вам рясним плодоношенням.

Порада: якщо бажаєте підсилити ефект, можете обприскати настоєм золи також листя — це захистить рослину від грибкових захворювань.

Раніше ми писали, як поливати помідори на городі в спеку, щоб вберегти врожай.

Нагадаємо, ми розповідали, чим полити редиску, щоб виросла соковита.

Також пропонуємо вам дізнатися, чому не можна поливати рослини ввечері.