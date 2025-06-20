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Главная Дом Пять трав стоит посадить в летнее солнцестояние — дарят силы

Пять трав стоит посадить в летнее солнцестояние — дарят силы

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 07:32
Какие травы посадить в день летнего солнцестояния 2025, чтобы получить жизненную силу
Женщина сажает травы на участке. Фото: shutterstock.com

День летнего солнцестояния 2025 года состоится в субботу, 21 июня. Это не просто самый длинный день в году, но и один из самых мощных по своей энергетике. В этот период природа достигает своего пика: солнце находится в зените, земля наполнена теплом и светом, а зелень буквально впитывает в себя животворную силу. Именно поэтому посевы, сделанные в этот день, считаются особенно сильными — они прорастают с магической выносливостью, даря не только урожай, но и защиту, здоровье.

Если вы планируете посадить что-то полезное и витаминное на огороде, или в горшки на подоконнике или балконе — выберите эти пять трав. Посаженная зелень в этот особый день станет источником здоровья, силы и положительной энергии на весь год. Что именно стоит посадить в этот особый день, читайте далее в статье.

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Почему стоит сеять травы именно в летнее солнцестояние

21 июня — день, когда солнце стоит выше всего в небе, а его энергия пронизывает все живое. Во многих культурах, особенно в украинской, этот день считается магическим: травы, посеянные или собранные именно в летнее солнцестояние, имеют максимальную силу. Земля насыщена теплом, воздух — светом, а зелень — энергией жизни.

Посевы будут не только практичными, но и символическими, ведь зелень, выращенная в этот день, станет не просто частью вашего рациона, а источником силы, гармонии и поддержки в течение всего года. Именно поэтому это идеальное время, чтобы посадить ароматные пряные культуры, которые не только будут радовать глаз, но и станут природными оберегами.

 

Почему стоит сеять травы именно в летнее солнцестояние
Свежие травы на приусадебном участке. Фото: pexels.com

Пять трав, которые стоит посадить 21 июня

1. Кинза (кориандр)

Эта пряная зелень прорастает очень быстро и прекрасно подходит для многократной срезки. Посеянная в летнее солнцестояние, кинза становится источником обновления: она очищает организм, улучшает пищеварение и укрепляет нервную систему.

2. Укроп

Неприхотливый, устойчивый к засухе, укроп растет даже там, где другие культуры не приживаются. Он символизирует выносливость и защиту. В народной традиции — это оберег от злых сил и недоброго глаза.

3. Петрушка

Одна из самых универсальных трав: подходит ко всем блюдам и обладает мощными лечебными свойствами. Ее можно сеять несколько раз за сезон. А посаженная 21 июня петрушка приобретет способность укреплять энергетическое поле человека.

4. Базилик

Символ любви, благополучия и солнечной силы. Теплолюбивый базилик идеально чувствует себя в июньском грунте. В день солнцестояния его семена пробуждаются с особой силой, даруя защиту дому и гармонию в семье.

5. Мята или мелисса

Эти ароматные травы стоит высевать, чтобы они укоренились до осени. Они известны своей способностью успокаивать, снимать стресс и очищать пространство от негатива. Посеянные в день максимальной солнечной силы, они станут вашими природными оберегами.

 

Пять трав, которые стоит посадить 21 июня
Женщина поливает растения на огороде: istockphoto.com

Как подготовить почву перед посевом

Чтобы травы впитали максимум солнечной энергии, важно позаботиться о почве:

  1. Разрыхлите землю — это улучшит доступ кислорода и воды к семенам.
  2. Добавьте органику — компост или перегной насытят почву полезными веществами.
  3. Увлажните грядки — особенно важно в жаркую погоду, когда влага быстро испаряется.
  4. Мульчируйте — слой мульчи защитит от перегрева и сорняков.

Как ухаживать за посевами после солнцестояния

Чтобы зелень была максимально пышной, сочной и витаминной, соблюдайте такие простые правила:

  1. Поливайте регулярно, особенно в первые дни после всходов — молодые ростки чрезвычайно чувствительны к недостатку влаги.
  2. Прореживайте сеянцы, как только они окрепнут — это позволит каждому растению развиваться полноценно.
  3. Берегите от вредителей — используйте органические методы или механическую уборку.
  4. Чередуйте культуры — не сейте те же травы на одном месте несколько сезонов подряд.
  5. Сейте повторно — чтобы иметь свежую зелень до осени, обновляйте посевы каждые 2-3 недели.

Ранее мы писали, почему стоит сеять много укропа на огороде.

Напомним, мы рассказывали, как правильно сажать петрушку на огороде.

Также мы делились, что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как привлечь удачу.

растения советы зелень 21 июня травы летнее солнцестояние
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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