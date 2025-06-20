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Головна Дім П'ять трав, що варто посадити у літнє сонцестояння — дарують сили

П'ять трав, що варто посадити у літнє сонцестояння — дарують сили

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Дата публікації: 20 червня 2025 07:32
Які трави посадити у день літнього сонцестояння 2025, щоб отримати життєву силу
Жінка садить трави на ділянці. Фото: shutterstock.com

День літнього сонцестояння 2025 року відбудеться у суботу, 21 червня. Це не просто найдовший день у році, а й один із найпотужніших за своєю енергетикою. У цей період природа досягає свого піку: сонце перебуває в зеніті, земля наповнена теплом і світлом, а зелень буквально вбирає у себе життєдайну силу. Саме тому посіви, зроблені цього дня, вважаються особливо сильними — вони проростають із магічною витривалістю, даруючи не лише врожай, а й захист та здоров'я.

Якщо ви плануєте посадити щось корисне та вітамінне на городі, або у горщики на підвіконні чи балконі — оберіть ці п'ять трав. Посаджена зелень у цей особливий день стане джерелом здоров'я, сили й позитивної енергії на весь рік. Що саме варто посадити у цей особливий день, читайте далі у статті. 

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Чому варто сіяти трави саме в літнє сонцестояння

21 червня — день, коли сонце стоїть найвище в небі, а його енергія пронизує все живе. У багатьох культурах, особливо в українській, цей день вважається магічним: трави, посіяні або зібрані саме у літнє сонцестояння, мають максимальну силу. Земля насичена теплом, повітря — світлом, а зелень — енергією життя. 

Посіви будуть не лише практичними, а й символічними, адже зелень, вирощена цього дня, стане не просто частиною вашого раціону, а джерелом сили, гармонії та підтримки протягом усього року. Саме тому це ідеальний час, щоб посадити ароматні пряні культури, які не лише радуватимуть око, а й стануть природними оберегами.

 

Чому варто сіяти трави саме в літнє сонцестояння
Свіжі трави на присадибній ділянці. Фото: pexels.com

П'ять трав, які варто посадити 21 червня

1. Кінза (коріандр)

Ця пряна зелень проростає дуже швидко й чудово підходить для багаторазового зрізання. Посіяна в літнє сонцестояння, кінза стає джерелом оновлення: вона очищає організм, покращує травлення та зміцнює нервову систему.

2. Кріп

Невибагливий, стійкий до посухи, кріп росте навіть там, де інші культури не приживаються. Він символізує витривалість і захист. У народній традиції — це оберіг від злих сил і недоброго ока.

3. Петрушка

Одна з найуніверсальніших трав: підходить до всіх страв і має потужні лікувальні властивості. Її можна сіяти кілька разів за сезон. А посаджена 21 червня петрушка набуде здатності зміцнювати енергетичне поле людини.

4. Базилік

Символ любові, добробуту й сонячної сили. Теплолюбний базилік ідеально почувається у червневому ґрунті. У день сонцестояння його насіння пробуджується з особливою силою, даруючи захист дому й гармонію в родині.

5. М'ята або меліса

Ці ароматні трави варто висівати, щоб вони вкорінилися до осені. Вони відомі своєю здатністю заспокоювати, знімати стрес і очищати простір від негативу. Посіяні в день максимальної сонячної сили, вони стануть вашими природними оберегами.

 

П'ять трав, які варто посадити 21 червня
Жінка поливає рослини на городі. Фото: istockphoto.com

Як підготувати ґрунт перед посівом

Щоб трави ввібрали максимум сонячної енергії, важливо подбати про ґрунт:

  1. Розпушіть землю — це поліпшить доступ кисню та води до насіння.
  2. Додайте органіку — компост або перегній наситять ґрунт корисними речовинами.
  3. Зволожте грядки — особливо важливо в спекотну погоду, коли волога швидко випаровується.
  4. Мульчуйте — шар мульчі захистить від перегріву та бур'янів.

Як доглядати за посівами після сонцестояння

Щоб зелень була максимально пишною, соковитою та вітамінною, дотримуйтесь таких простих правил: 

  1. Поливайте регулярно, особливо в перші дні після сходів — молоді паростки надзвичайно чутливі до нестачі вологи.
  2. Проріджуйте сіянці, щойно вони зміцніють — це дасть змогу кожній рослині розвиватися повноцінно.
  3. Бережіть від шкідників — використовуйте органічні методи або механічне збирання.
  4. Чергуйте культури — не сійте ті самі трави на одному місці кілька сезонів поспіль.
  5. Сійте повторно — щоб мати свіжу зелень до осені, оновлюйте посіви кожні 2-3 тижні.

Раніше ми писали, чому варто сіяти багато кропу на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно садити петрушку на городі.

Також ми ділилися, що не можна робити у день літнього сонцестояння та як залучити удачу.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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