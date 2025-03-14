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Обязательно посадите декоративный лен в саду в апреле — почему

14 марта 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему стоит посадить декоративный лен в саду в апреле 2025 — советы дачникам
Цветы декоративного льна в саду. Фото: Shoot Gardening
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый садовод мечтает сделать из своего участка настоящую "конфетку", которой будут завидовать все соседи вокруг, и такого результата можно достичь, посадив одно удивительное растение в апреле. Узнайте, какими красивыми разноцветными кустиками можно украсить свой сад.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Многие дачники для своего участка выбирают совершенно разные цветы, которые внешне выглядят очень красиво. Например, большой популярностью в саду пользуются розы, пионы и бархатцы. Но все эти растения лишь добавляют шарма.

Лучше для своего участка выбрать более оригинальные цветы, которые не только красивы внешне, но и, в то же время, не требуют особого ухода. Садоводы с опытом рассказали, какое удивительное растение можно посадить на своем участке уже в следующем месяце.

Какое растение стоит посеять в саду в апреле

Опытные дачники советуют обратить свое внимание на декоративный лен, который имеет многообразие сортов. Все они разные по высоте, по размеру и оттенку. Из цветов вы можете выбрать тот, который вам больше нравится, например, белый, голубой или рубиновый.

Декоративный лен
Куст декоративного льна в саду. Фото: Pinterest

Вы можете вырастить это растение путем посева рассады или сразу в открытый грунт. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время и планируете сделать это сразу в саду, опытные дачники советуют выбирать апрель. Дело в том, что семена этого льна не боятся небольших заморозков, но их стоит сеять в подготовленную грядку.

Как подготовить почву к посадке декоративного льна

Во-первых, сажать это растение нужно в хорошо освещенном месте в саду, а во-вторых, почву необходимо перед этим подкормить. Для этого вам нужно на один квадратный метр использовать по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. После этого обязательно перекопайте и увлажните землю.

Напомним, мы писали о том, какие кусты стоит посадить возле дома, чтобы привлечь счастье и достаток.

Ранее мы рассказывали о том, где следует посадить бархатцы, чтобы защитить огород от вредителей.

Также мы сообщали о том, какое растение нельзя сажать возле чеснока на огороде.

растения советы сад кусты декоративный лен

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20:08 Жилье вне реестра — почему можно потерять квартиру в 2025 году

20:06 В Кривом Роге прогремели взрывы

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:02 Зеленский провел ряд важных телефонных разговоров — обращение

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