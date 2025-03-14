Почему стоит посадить декоративный лен в саду в апреле 2025 — советы дачникам

Обязательно посадите декоративный лен в саду в апреле — почему
Каждый садовод мечтает сделать из своего участка настоящую "конфетку", которой будут завидовать все соседи вокруг, и такого результата можно достичь, посадив одно удивительное растение в апреле. Узнайте, какими красивыми разноцветными кустиками можно украсить свой сад.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Многие дачники для своего участка выбирают совершенно разные цветы, которые внешне выглядят очень красиво. Например, большой популярностью в саду пользуются розы, пионы и бархатцы. Но все эти растения лишь добавляют шарма.
Лучше для своего участка выбрать более оригинальные цветы, которые не только красивы внешне, но и, в то же время, не требуют особого ухода. Садоводы с опытом рассказали, какое удивительное растение можно посадить на своем участке уже в следующем месяце.
Какое растение стоит посеять в саду в апреле
Опытные дачники советуют обратить свое внимание на декоративный лен, который имеет многообразие сортов. Все они разные по высоте, по размеру и оттенку. Из цветов вы можете выбрать тот, который вам больше нравится, например, белый, голубой или рубиновый.
Вы можете вырастить это растение путем посева рассады или сразу в открытый грунт. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время и планируете сделать это сразу в саду, опытные дачники советуют выбирать апрель. Дело в том, что семена этого льна не боятся небольших заморозков, но их стоит сеять в подготовленную грядку.
Как подготовить почву к посадке декоративного льна
Во-первых, сажать это растение нужно в хорошо освещенном месте в саду, а во-вторых, почву необходимо перед этим подкормить. Для этого вам нужно на один квадратный метр использовать по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. После этого обязательно перекопайте и увлажните землю.
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