Чому варто посадити декоративний льон в саду у квітні 2025 — поради дачникам

Квіти декоративного льону в саду. Фото: Shoot Gardening

Кожен садівник мріє зробити зі своєї ділянки справжню "цукерку", якій заздритимуть всі сусіди навколо, і такого результату можна досягти, посадивши одну дивовижну рослину в квітні. Дізнайтеся, якими красивими різнокольоровими кущиками можна прикрасити свій сад.

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Багато дачників для своєї ділянки обирають абсолютно різні квіти, які зовні мають дуже красивий вигляд. Наприклад, великою популярністю в саду користуються троянди, півонії і чорнобривці. Але всі ці рослини лише додають шарму.

Краще для своєї ділянки обрати більш оригінальні квіти, які не тільки красиві зовні, а й, водночас, не потребують особливого догляду. Садівники з досвідом розповіли, яку дивовижну рослину можна посадити на своїй ділянці вже наступного місяця.

Яку рослину варто посіяти в саду в квітні

Досвідчені дачники радять звернути свою увагу на декоративний льон, який має різноманіття сортів. Всі вони різні заввишки, за розміром і відтінком. З кольорів ви можете обрати той, який вам більше до вподоби, наприклад, білий, блакитний чи рубіновий.

Кущ декоративного льону в саду. Фото: Pinterest

Ви можете виростити цю рослину шляхом посіву розсади або одразу у відкритий ґрунт. Якщо ви не хочете витрачати свій дорогоцінний час і плануєте зробити це одразу в саду, досвідчені дачники радять обирати квітень. Справа в тому, що насіння цього льону не боїться невеликих заморозків, але його варто сіяти у підготовлену грядку.

Як підготувати ґрунт до посадки декоративного льону

По-перше, садити цю рослину потрібно в добре освітленому місці в саду, а по-друге, ґрунт необхідно перед цим підживити. Для цього вам потрібно на один квадратний метр використати по одній столовій ложці суперфосфату та сульфату калію. Після цього обов’язково перекопайте і зволожте землю.

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