Чому варто посадити декоративний льон в саду у квітні 2025 — поради дачникам

Обов'язково посадіть декоративний льон у саду у квітні — чому
Кожен садівник мріє зробити зі своєї ділянки справжню "цукерку", якій заздритимуть всі сусіди навколо, і такого результату можна досягти, посадивши одну дивовижну рослину в квітні. Дізнайтеся, якими красивими різнокольоровими кущиками можна прикрасити свій сад.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Багато дачників для своєї ділянки обирають абсолютно різні квіти, які зовні мають дуже красивий вигляд. Наприклад, великою популярністю в саду користуються троянди, півонії і чорнобривці. Але всі ці рослини лише додають шарму.
Краще для своєї ділянки обрати більш оригінальні квіти, які не тільки красиві зовні, а й, водночас, не потребують особливого догляду. Садівники з досвідом розповіли, яку дивовижну рослину можна посадити на своїй ділянці вже наступного місяця.
Яку рослину варто посіяти в саду в квітні
Досвідчені дачники радять звернути свою увагу на декоративний льон, який має різноманіття сортів. Всі вони різні заввишки, за розміром і відтінком. З кольорів ви можете обрати той, який вам більше до вподоби, наприклад, білий, блакитний чи рубіновий.
Ви можете виростити цю рослину шляхом посіву розсади або одразу у відкритий ґрунт. Якщо ви не хочете витрачати свій дорогоцінний час і плануєте зробити це одразу в саду, досвідчені дачники радять обирати квітень. Справа в тому, що насіння цього льону не боїться невеликих заморозків, але його варто сіяти у підготовлену грядку.
Як підготувати ґрунт до посадки декоративного льону
По-перше, садити цю рослину потрібно в добре освітленому місці в саду, а по-друге, ґрунт необхідно перед цим підживити. Для цього вам потрібно на один квадратний метр використати по одній столовій ложці суперфосфату та сульфату калію. Після цього обов’язково перекопайте і зволожте землю.
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