Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Никогда не держите их дома — цветы, которые притягивают несчастье arrow

Никогда не держите их дома — цветы, которые притягивают несчастье

28 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие комнатные цветы опасно держать дома — советы
Женщина, которая ухаживает за папоротником дома. Фото: Panen News
Кристина Кучугурная - Редактор

Когда дома растет много комнатных цветов, они не только украшают дом, но и влияют на жизнь хозяев. Мы рассказываем, какие домашние растения лучше не держать у себя дома, ведь они портят энергетику и иногда даже привлекают несчастье и беду хозяевам.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Популярные комнатные растения, которые не стоит держать дома

Фикус

Раньше это популярное комнатное растение считали символом семейного счастья, но сейчас все изменилось. Считается, что сегодня фикус портит жизнь женщин, которые выращивают его дома. Это растение в народе называется "цветком вдовы", ведь оно якобы разлучает партнеров и может даже впитывать в себя энергию владельцев дома.

Фикус
Фикус каучуконосный в белом горшке. Фото: Pinterest

Монстера

Это комнатное растение относится к категории лиан и имеет не самую лучшую репутацию среди своих "коллег". В народе считают, что монстера может поглощать в себя жизненную энергию хозяев дома. Кроме того, люди верят, что она влияет на мужчин, которые могут уходить из семьи, и на гармонию дома, которая может просто исчезнуть.

Монстера
Большая монстера на полу. Фото: Pinterest

Папоротник

Этот цветок считается одним из самых сильных "энергетических вампиров", ведь он умеет забирать счастье, энергию и даже здоровье людей вокруг. Хозяева, которые выращивают дома папоротник, часто замечают, что они становятся менее активными с наличием этого цветка дома.

Папоротник
Папоротник в большом горшке. Фото: Pinterest

Сансевиерия

Несмотря на то, что это комнатное растение является не менее популярным, оно также имеет не очень хорошую репутацию. Считается, что энергия сансевиерии способна разрушить благополучие в семье. Также в народе верят, что одинокие обладательницы этого растения могут не найти вторую половинку.

Сансевиерия
Сансевиерия в горшке на полу. Фото: Pinterest

Диффенбахия

От этого цветка также стоит держаться подальше, ведь в состав его листьев входят токсичные элементы. Согласно народным приметам, диффенбахия умеет "отбирать" здоровье и жизненную энергию у хозяев дома.

Диффенбахия
Большая диффенбахия в горшке. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно готовить воду из-под крана для полива комнатных растений.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от паутинного клеща на комнатном цветке с помощью апельсина.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью избавиться от пыли на листьях комнатных растений.

растения цветы советы домашние цветы запреты комнатные растения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:15 К вспышке COVID готовы — Одесская область получила новые вакцины

20:08 Налог на "лишнюю" площадь в 2025 году — кому и сколько платить

20:07 Стали известны результаты медобследования Бущана в Аль-Шабабе

20:04 Врач МСЭК в Сумах натребовала взяток на виллу в Италии

20:00 Может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:43 Мобильная связь в Одессе — как изменятся тарифы в феврале

19:30 Изменение персональных данных — как быстро надо уведомить ТЦК

19:25 Идеально для прогулок — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:16 Одессит сдавал в аренду государственные помещения — что грозит

19:07 Вениславский ответил, закончится ли война в ближайшее время

20:15 К вспышке COVID готовы — Одесская область получила новые вакцины

20:08 Налог на "лишнюю" площадь в 2025 году — кому и сколько платить

20:07 Стали известны результаты медобследования Бущана в Аль-Шабабе

20:04 Врач МСЭК в Сумах натребовала взяток на виллу в Италии

20:00 Может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:43 Мобильная связь в Одессе — как изменятся тарифы в феврале

19:30 Изменение персональных данных — как быстро надо уведомить ТЦК

19:25 Идеально для прогулок — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:16 Одессит сдавал в аренду государственные помещения — что грозит

19:07 Вениславский ответил, закончится ли война в ближайшее время

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Text

10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Text

08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025
Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать