Какие комнатные цветы опасно держать дома — советы

Женщина, которая ухаживает за папоротником дома. Фото: Panen News

Когда дома растет много комнатных цветов, они не только украшают дом, но и влияют на жизнь хозяев. Мы рассказываем, какие домашние растения лучше не держать у себя дома, ведь они портят энергетику и иногда даже привлекают несчастье и беду хозяевам.

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Фикус

Раньше это популярное комнатное растение считали символом семейного счастья, но сейчас все изменилось. Считается, что сегодня фикус портит жизнь женщин, которые выращивают его дома. Это растение в народе называется "цветком вдовы", ведь оно якобы разлучает партнеров и может даже впитывать в себя энергию владельцев дома.

Фикус каучуконосный в белом горшке. Фото: Pinterest

Монстера

Это комнатное растение относится к категории лиан и имеет не самую лучшую репутацию среди своих "коллег". В народе считают, что монстера может поглощать в себя жизненную энергию хозяев дома. Кроме того, люди верят, что она влияет на мужчин, которые могут уходить из семьи, и на гармонию дома, которая может просто исчезнуть.

Большая монстера на полу. Фото: Pinterest

Папоротник

Этот цветок считается одним из самых сильных "энергетических вампиров", ведь он умеет забирать счастье, энергию и даже здоровье людей вокруг. Хозяева, которые выращивают дома папоротник, часто замечают, что они становятся менее активными с наличием этого цветка дома.

Папоротник в большом горшке. Фото: Pinterest

Сансевиерия

Несмотря на то, что это комнатное растение является не менее популярным, оно также имеет не очень хорошую репутацию. Считается, что энергия сансевиерии способна разрушить благополучие в семье. Также в народе верят, что одинокие обладательницы этого растения могут не найти вторую половинку.

Сансевиерия в горшке на полу. Фото: Pinterest

Диффенбахия

От этого цветка также стоит держаться подальше, ведь в состав его листьев входят токсичные элементы. Согласно народным приметам, диффенбахия умеет "отбирать" здоровье и жизненную энергию у хозяев дома.

Большая диффенбахия в горшке. Фото: Pinterest

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