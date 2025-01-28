Які кімнатні квіти небезпечно тримати вдома — поради

Жінка, яка доглядає папороть вдома. Фото: Panen News

Коли вдома росте багато кімнатних квітів, вони не тільки прикрашають будинок, а й впливають на життя господарів. Ми розповідаємо, які домашні рослини краще не тримати у себе вдома, адже вони псують енергетику та інколи навіть привертають нещастя і лихо господарям.

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Фікус

Раніше цю популярну кімнатну рослину вважали символом сімейного щастя, але зараз все змінилося. Вважається, що сьогодні фікус псує життя жінок, які вирощують його вдома. Ця рослина в народі називається "квіткою вдови", адже вона нібито розлучає партнерів і може навіть вбирати в себе енергію власників будинку.

Фікус каучуконосний у білому горщику. Фото: Pinterest

Монстера

Ця кімнатна рослина належить до категорії ліан і має не найліпшу репутацію серед своїх "колег". У народі вважають, що монстера може поглинати в себе життєву енергію господарів будинку. Крім того, люди вірять, що вона впливає на чоловіків, які можуть йти з сім’ї, і на гармонію вдома, яка може просто зникнути.

Велика монстера на підлозі. Фото: Pinterest

Папороть

Ця квітка вважається однією з найсильніших "енергетичних вампірів", адже вона вміє забирати щастя, енергію і навіть здоров’я людей навколо. Господарі, які вирощують вдома папороть, часто помічають, що вони стають менш активними з наявністю цієї квітки вдома.

Папороть у великому горщику. Фото: Pinterest

Сансевієрія

Попри те, що ця кімнатна рослина є не менш популярною, вона також має не дуже гарну репутацію. Вважається, що енергія сансевієрії здатна зруйнувати добробут у сім’ї. Також у народі вірять, що самотні власниці цієї рослини можуть не знайти другу половинку.

Сансевієрія у горщику на підлозі. Фото: Pinterest

Дифенбахія

Від цієї квітки також варто триматися якнайдалі, адже до складу її листя входять токсичні елементи. Згідно з народними прикметами, дифенбахія вміє "відбирати" здоров’я і життєву енергію у господарів будинку.

Велика дифенбахія у горщику. Фото: Pinterest

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