Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніколи не тримайте їх вдома — квіти, які притягують нещастя arrow

Ніколи не тримайте їх вдома — квіти, які притягують нещастя

28 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Які кімнатні квіти небезпечно тримати вдома — поради
Жінка, яка доглядає папороть вдома. Фото: Panen News
Христина Кучугурна - Редактор

Коли вдома росте багато кімнатних квітів, вони не тільки прикрашають будинок, а й впливають на життя господарів. Ми розповідаємо, які домашні рослини краще не тримати у себе вдома, адже вони псують енергетику та інколи навіть привертають нещастя і лихо господарям.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Популярні кімнатні рослини, які не варто тримати вдома

Фікус

Раніше цю популярну кімнатну рослину вважали символом сімейного щастя, але зараз все змінилося. Вважається, що сьогодні фікус псує життя жінок, які вирощують його вдома. Ця рослина в народі називається "квіткою вдови", адже вона нібито розлучає партнерів і може навіть вбирати в себе енергію власників будинку.

Фикус
Фікус каучуконосний у білому горщику. Фото: Pinterest

Монстера

Ця кімнатна рослина належить до категорії ліан і має не найліпшу репутацію серед своїх "колег". У народі вважають, що монстера може поглинати в себе життєву енергію господарів будинку. Крім того, люди вірять, що вона впливає на чоловіків, які можуть йти з сім’ї, і на гармонію вдома, яка може просто зникнути.

Монстера
Велика монстера на підлозі. Фото: Pinterest

Папороть

Ця квітка вважається однією з найсильніших "енергетичних вампірів", адже вона вміє забирати щастя, енергію і навіть здоров’я людей навколо. Господарі, які вирощують вдома папороть, часто помічають, що вони стають менш активними з наявністю цієї квітки вдома.

Папоротник
Папороть у великому горщику. Фото: Pinterest

Сансевієрія

Попри те, що ця кімнатна рослина є не менш популярною, вона також має не дуже гарну репутацію. Вважається, що енергія сансевієрії здатна зруйнувати добробут у сім’ї. Також у народі вірять, що самотні власниці цієї рослини можуть не знайти другу половинку.

Сансевиерия
Сансевієрія у горщику на підлозі. Фото: Pinterest

Дифенбахія

Від цієї квітки також варто триматися якнайдалі, адже до складу її листя входять токсичні елементи. Згідно з народними прикметами, дифенбахія вміє "відбирати" здоров’я і життєву енергію у господарів будинку.

Диффенбахия
Велика дифенбахія у горщику. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно готувати воду з-під крану для поливу кімнатних рослин. 

Раніше ми розповідали про те, як позбутися павутинного кліща на кімнатній квітці за допомогою апельсина. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю позбутися пилу на листях кімнатних рослин.

рослини квіти поради домашні квіти заборони кімнатні рослини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:19 В Україні запустили програму грантів для молодих підприємців

20:15 До спалаху COVID готові — Одещина отримала нові вакцини

20:08 Податок на "зайву" площу в 2025 році — кому і скільки платити

20:07 Стали відомі результати медобстеження Бущана в Саудівській Аравії

20:04 Лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК

19:43 Мобільний зв’язок в Одесі — як зміняться тарифи у лютому

19:30 Зміна персональних даних — як швидко треба повідомити ТЦК

19:25 Ідеально для прогулянок — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:16 Одесит здавав в оренду державні приміщення — що загрожує

20:19 В Україні запустили програму грантів для молодих підприємців

20:15 До спалаху COVID готові — Одещина отримала нові вакцини

20:08 Податок на "зайву" площу в 2025 році — кому і скільки платити

20:07 Стали відомі результати медобстеження Бущана в Саудівській Аравії

20:04 Лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК

19:43 Мобільний зв’язок в Одесі — як зміняться тарифи у лютому

19:30 Зміна персональних даних — як швидко треба повідомити ТЦК

19:25 Ідеально для прогулянок — прогноз погоди в Харкові на завтра

19:16 Одесит здавав в оренду державні приміщення — що загрожує

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати