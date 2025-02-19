Что нельзя сажать после картофеля на огороде — полезные советы дачникам

Никогда не сажайте это после картофеля, иначе потеряете урожай
Севооборот на огороде — это один из важнейших этапов выращивания любой культуры на огороде, ведь от него зависит урожай. Опытные дачники рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать на огороде после картофеля.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения нельзя сажать после картофеля
Перец
Ответ на вопрос, можно ли высаживать перец там, где у вас рос картофель, кроется в семействе, к которому принадлежат эти две культуры. Перец с картофелем — это представители семейства пасленовых, а это значит, что они страдают от одних и тех же заболеваний — от фитофтороза, макроспориоза и тому подобное.
Эти известные болезни держатся в почве и способны поразить культуры, которые вы посадите на месте картофеля.
Помидоры
Этот овощ опытные дачники также не рекомендуют высаживать на участке, где вы выращивали до этого картофель. Дело в том, что томатам нужна особая почва. Несмотря на то, что на помидоры ничего не передастся после картофеля, хорошего урожая все равно не будет.
Клубника
Такую ягоду также не рекомендуется сажать после картофеля на огороде, ведь можно испортить весь урожай. Дело в том, что клубника может с легкостью подхватить после картофеля такие заболевания и вредителей, как фитофтороз и проволочник.
Чеснок и лук
Если вы посадите после картофеля чеснок и лук, вы рискуете потерять урожай обеих культур. Дело в том, что эти растения могут заразиться нематодой или фузариозом. А это явная причина того, что никакого хорошего урожая чеснока и лука можно даже не ожидать.
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