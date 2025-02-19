Что нельзя сажать после картофеля на огороде — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Севооборот на огороде — это один из важнейших этапов выращивания любой культуры на огороде, ведь от него зависит урожай. Опытные дачники рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать на огороде после картофеля.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Какие растения нельзя сажать после картофеля

Перец

Ответ на вопрос, можно ли высаживать перец там, где у вас рос картофель, кроется в семействе, к которому принадлежат эти две культуры. Перец с картофелем — это представители семейства пасленовых, а это значит, что они страдают от одних и тех же заболеваний — от фитофтороза, макроспориоза и тому подобное.

Эти известные болезни держатся в почве и способны поразить культуры, которые вы посадите на месте картофеля.

Урожай перца на огороде. Фото: Pinterest

Помидоры

Этот овощ опытные дачники также не рекомендуют высаживать на участке, где вы выращивали до этого картофель. Дело в том, что томатам нужна особая почва. Несмотря на то, что на помидоры ничего не передастся после картофеля, хорошего урожая все равно не будет.

Урожай спелых помидоров на кусте. Фото:

Клубника

Такую ягоду также не рекомендуется сажать после картофеля на огороде, ведь можно испортить весь урожай. Дело в том, что клубника может с легкостью подхватить после картофеля такие заболевания и вредителей, как фитофтороз и проволочник.

Собранный урожай клубники на огороде. Фото: Epic Gardening

Чеснок и лук

Если вы посадите после картофеля чеснок и лук, вы рискуете потерять урожай обеих культур. Дело в том, что эти растения могут заразиться нематодой или фузариозом. А это явная причина того, что никакого хорошего урожая чеснока и лука можно даже не ожидать.

Урожай чеснока и лука на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, когда стоит сажать картофель в теплицах в феврале 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие ошибки при выращивании картофеля портят урожай.

Также мы сообщали о том, как эффективно можно защитить картофель от колорадского жука.