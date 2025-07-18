Как нельзя обрезать малину на огороде — распространенные ошибки, советы дачникам

Обрезка малинового куста на огороде и урожай ягод в руке. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если на кустах малины на вашем огороде довольно скромный урожай, это означает, что вы неправильно провели одну важную процедуру. Опытные дачники рассказали, как ни в коем случае нельзя обрезать эти ягодные кустарники, чтобы они не огорчили вас маленьким количеством мелких ягод.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Игнорирование старых побегов

Многие дачники после сбора урожая малины на огороде оставляют старые стебли, обрезая кусты. Однако, именно такие побеги, на которых уже были ягоды, больше не будут для вас полезными. Дело в том, что эти побеги только делают куст гуще, создают тень для новых веток, вытягивают все соки из корневой системы и создают идеальную среду для развития болезней.

Именно поэтому специалисты рекомендуют обрезать эти побеги под самый корень сразу после того, как вы соберете урожай малины на огороде. Сделав это сейчас, вы будете способствовать лучшему плодоношению в следующем году и защитите растения от опадения ягод.

Обрезка малинового куста на огороде. Фото: Pinterest

Чрезмерная обрезка молодых побегов

Некоторые дачники обрезают верхушки на 40-60 сантиметров, считая, что так будет лучше для кустарников. Однако, если вы слишком сильно это сделаете, вы можете уменьшить количество завязей на следующий год. Дело в том, что верхушка — это основное место роста кустов, где формируются самые сильные соцветия.

Поэтому либо умеренно обрезайте молодые побеги, либо вообще не трогайте их вплоть до весны. Но запомните, что побеги должны быть по высоте от 1,2 до полутора метров. Не нужно делать высоту этих стеблей на малиновых кустах ниже.

Процедура укорачивания стеблей на малиновом кусте на огороде. Фото: Pinterest

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