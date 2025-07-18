Як не можна обрізати малину на городі — поширені помилки, поради дачникам

Обрізка малинового куща на городі та врожай ягід в руці. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо на кущах малини на вашому городі доволі скромний врожай, це означає, що ви неправильно провели одну важливі процедуру. Досвідчені дачники розповіли, як ні в якому разі не можна обрізати ці ягідні чагарники, щоб вони не засмутили вас маленькою кількістю дрібних ягід.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Ігнорування старих пагонів

Багато дачників після збору врожаю малини на городі залишають старі стебла, обрізаючи кущі. Проте, саме такі пагони, на яких вже були ягоди, більше не будуть для вас корисними. Справа в тому, що ці пагони тільки роблять кущ густішим, створюють тінь для нових гілок, витягують всі соки з кореневої системи і створюють ідеальне середовище для розвитку хвороб.

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Саме тому фахівці рекомендують обрізати ці пагони під самий корінь одразу після того, як ви зберете врожай малини на городі. Зробивши це зараз, ви сприятимете кращому плодоношенню наступного року і захистите рослини від опадання ягід.

Обрізка малинового куща на городі. Фото: Pinterest

Надмірна обрізка молодих пагонів

Деякі дачники обрізають верхівки на 40-60 сантиметрів, вважаючи, що так буде краще для чагарників. Однак, якщо ви занадто сильно це зробите, ви можете зменшити кількість зав’язей на наступний рік. Справа в тому, що верхівка — це основне місце росту кущів, де формуються найсильніші суцвіття.

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Тому або помірно обрізайте молоді пагони, або взагалі не чіпайте їх аж до весни. Але запам’ятайте, що пагони мають бути заввишки від 1,2 до півтора метра. Не потрібно робити висоту цих стебел на малинових кущах нижчою.

Процедура вкорочення стебел на малиновому кущі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити малинові кущі від шкідників.

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