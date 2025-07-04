Як захистити малину від шкідників — ефективні народні методи, поради дачникам

Жук на малині та ягідний чагарник із врожаєм. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен справжній дачник знає, що малина, як і багато інших рослин на городі, дуже часто страждає від різних шкідників. Дізнайтеся, які паразити псують врожай ягідних чагарників і як можна врятувати від них малину за допомогою безпечних народних методів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Малиновий жук

Це невеликий жук коричневого кольору, який проникає в бутони малини і відкладає там свої яйця. Коли личинки вилуплюються, вони починають їсти ягоди малинових чагарникыв зсередини і залишають по собі порожню оболонку.

Якщо ви бачите в ягодах дірочки або маленькі черв’яки, це означає, що вони постраждали саме від цього шкідника.

Малиновий жук на листі рослини. Фото: Decorexpro

Малинова стеблова галиця

Ця дрібна мушка чорного кольору також нищить врожай на малинових кущах, адже її личинки проникають у стебла, викликаючи потовщення і тріщини. В результаті постраждалі пагони починають в’янути, а рівень врожайності різко падає.

Якщо ви побачили, що на стеблах кущів цієї ягоди з’явилися здуття, це означає, що вони постраждали від стеблової галиці.

Малинова стеблова галиця на рослині. Фото: Decorexpro

Павутинний кліщ

Ці маленькі комашки, попри свій невеликий розмір, можуть знищити весь врожай на малиновому кущі. Вони висмоктують всі соки з листя, залишаючи по собі тонке павутиння. В результаті листя стає жовтим і починає скручуватися, а сама рослина стає слабкою.

Особливу активність павутинний кліщ проявляє тоді, коли надворі висока температура повітря.

Два павутинних кліща на рослині. Фото: Decorexpro

Попелиця

Ці маленькі зелені комахи збираються на молодих пагонах і листках малинових кущів, висмоктуючи всі соки і переносячи віруси. Попелиця здатна миттєво заполонити кущі, в результаті чого знижується рівень врожайності малини.

Ознаками наявності попелиці на малині є скручування листя, липкий і чорний наліт, а також зміна форми молодих пагонів.

Маленька попелиця на стеблі рослини. Фото: Pinterest

Як врятувати малину від шкідників народними методами

Щоб позбутися шкідників на малині, можете скористатися такими безпечними народними засобами, як:

Часник — залийте 200 грамів часнику п’ятьма літрами води і залиште настоятися на одну добу

Полин — залийте один кілограм свіжого полину десятьма літрами води і кип’ятіть 15 хвилин

Мило — розчиніть 100 грамів господарського мила в десяти літрах води

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