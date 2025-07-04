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Головна Дім Як можна позбутися шкідників на малині без шкоди для врожаю

Як можна позбутися шкідників на малині без шкоди для врожаю

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:33
Як захистити малину від шкідників — ефективні народні методи, поради дачникам
Жук на малині та ягідний чагарник із врожаєм. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен справжній дачник знає, що малина, як і багато інших рослин на городі, дуже часто страждає від різних шкідників. Дізнайтеся, які паразити псують врожай ягідних чагарників і як можна врятувати від них малину за допомогою безпечних народних методів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Від яких шкідників страждає малина

Малиновий жук 

Це невеликий жук коричневого кольору, який проникає в бутони малини і відкладає там свої яйця. Коли личинки вилуплюються, вони починають їсти ягоди малинових чагарникыв зсередини і залишають по собі порожню оболонку. 

Якщо ви бачите в ягодах дірочки або маленькі черв’яки, це означає, що вони постраждали саме від цього шкідника.

Малиновый жук
Малиновий жук на листі рослини. Фото: Decorexpro

Малинова стеблова галиця 

Ця дрібна мушка чорного кольору також нищить врожай на малинових кущах, адже її личинки проникають у стебла, викликаючи потовщення і тріщини. В результаті постраждалі пагони починають в’янути, а рівень врожайності різко падає.

Якщо ви побачили, що на стеблах кущів цієї ягоди з’явилися здуття, це означає, що вони постраждали від стеблової галиці.

Малиновая стеблевая галлица
Малинова стеблова галиця на рослині. Фото: Decorexpro

Павутинний кліщ

Ці маленькі комашки, попри свій невеликий розмір, можуть знищити весь врожай на малиновому кущі. Вони висмоктують всі соки з листя, залишаючи по собі тонке павутиння. В результаті листя стає жовтим і починає скручуватися, а сама рослина стає слабкою.

Особливу активність павутинний кліщ проявляє тоді, коли надворі висока температура повітря.

Паутинный клещ
Два павутинних кліща на рослині. Фото: Decorexpro

Попелиця 

Ці маленькі зелені комахи збираються на молодих пагонах і листках малинових кущів, висмоктуючи всі соки і переносячи віруси. Попелиця здатна миттєво заполонити кущі, в результаті чого знижується рівень врожайності малини.

Ознаками наявності попелиці на малині є скручування листя, липкий і чорний наліт, а також зміна форми молодих пагонів. 

Тля
Маленька попелиця на стеблі рослини. Фото: Pinterest

Як врятувати малину від шкідників народними методами

Щоб позбутися шкідників на малині, можете скористатися такими безпечними народними засобами, як:

  • Часник — залийте 200 грамів часнику п’ятьма літрами води і залиште настоятися на одну добу
  • Полин — залийте один кілограм свіжого полину десятьма літрами води і кип’ятіть 15 хвилин
  • Мило — розчиніть 100 грамів господарського мила в десяти літрах води

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити малину на городі під час наливання ягід. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо обрізати поросль на малині та як це правильно робити. 

Також ми повідомляли про те, як ефективно можна позбутися черв’яків у малині.

ягоди поради город малина народні методи шкідники
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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