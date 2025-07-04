Как защитить малину от вредителей — эффективные народные методы, советы дачникам

Жук на малине и ягодный кустарник с урожаем. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый настоящий дачник знает, что малина, как и многие другие растения на огороде, очень часто страдает от различных вредителей. Узнайте, какие паразиты портят урожай ягодных кустарников и как можно спасти от них малину с помощью безопасных народных методов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Малиновый жук

Это небольшой жук коричневого цвета, который проникает в бутоны малины и откладывает там свои яйца. Когда личинки вылупляются, они начинают есть ягоды малиновых кустарников изнутри и оставляют после себя пустую оболочку.

Если вы видите в ягодах дырочки или маленькие червяки, это означает, что они пострадали именно от этого вредителя.

Малиновый жук на листке растения. Фото: Decorexpro

Малиновая стеблевая галлица

Эта мелкая мушка черного цвета также уничтожает урожай на малиновых кустах, ведь ее личинки проникают в стебли, вызывая утолщения и трещины. В результате пострадавшие побеги начинают увядать, а уровень урожайности резко падает.

Если вы увидели, что на стеблях кустов этой ягоды появились вздутия, это значит, что они пострадали от стеблевой галлицы.

Малиновая стеблевая галлица на растении. Фото: Decorexpro

Паутинный клещ

Эти маленькие насекомые, несмотря на свой небольшой размер, могут уничтожить весь урожай на малиновом кусте. Они высасывают все соки из листьев, оставляя после себя тонкую паутину. В результате листья становятся желтыми и начинают скручиваться, а само растение становится слабым.

Особую активность паутинный клещ проявляет тогда, когда на улице высокая температура воздуха.

Два паутинных клеща на растении. Фото: Decorexpro

Тля

Эти маленькие зеленые насекомые собираются на молодых побегах и листьях малиновых кустов, высасывая все соки и перенося вирусы. Тля способна мгновенно заполонить кусты, в результате чего снижается уровень урожайности малины.

Признаками наличия тли на малине являются скручивание листьев, липкий и черный налет, а также изменение формы молодых побегов.

Маленькая тля на стебле растения. Фото: Pinterest

Как спасти малину от вредителей народными методами

Чтобы избавиться от вредителей на малине, можете воспользоваться такими безопасными народными средствами, как:

Чеснок — залейте 200 грамм чеснока пятью литрами воды и оставьте настояться на одни сутки

Полынь — залейте один килограмм свежей полыни десятью литрами воды и кипятите 15 минут

Мыло — растворите 100 грамм хозяйственного мыла в десяти литрах воды

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