Как защитить малину от вредителей — эффективные народные методы, советы дачникам

Как можно избавиться от вредителей на малине без вреда для урожая
Каждый настоящий дачник знает, что малина, как и многие другие растения на огороде, очень часто страдает от различных вредителей. Узнайте, какие паразиты портят урожай ягодных кустарников и как можно спасти от них малину с помощью безопасных народных методов.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
От каких вредителей страдает малина
Малиновый жук
Это небольшой жук коричневого цвета, который проникает в бутоны малины и откладывает там свои яйца. Когда личинки вылупляются, они начинают есть ягоды малиновых кустарников изнутри и оставляют после себя пустую оболочку.
Если вы видите в ягодах дырочки или маленькие червяки, это означает, что они пострадали именно от этого вредителя.
Малиновая стеблевая галлица
Эта мелкая мушка черного цвета также уничтожает урожай на малиновых кустах, ведь ее личинки проникают в стебли, вызывая утолщения и трещины. В результате пострадавшие побеги начинают увядать, а уровень урожайности резко падает.
Если вы увидели, что на стеблях кустов этой ягоды появились вздутия, это значит, что они пострадали от стеблевой галлицы.
Паутинный клещ
Эти маленькие насекомые, несмотря на свой небольшой размер, могут уничтожить весь урожай на малиновом кусте. Они высасывают все соки из листьев, оставляя после себя тонкую паутину. В результате листья становятся желтыми и начинают скручиваться, а само растение становится слабым.
Особую активность паутинный клещ проявляет тогда, когда на улице высокая температура воздуха.
Тля
Эти маленькие зеленые насекомые собираются на молодых побегах и листьях малиновых кустов, высасывая все соки и перенося вирусы. Тля способна мгновенно заполонить кусты, в результате чего снижается уровень урожайности малины.
Признаками наличия тли на малине являются скручивание листьев, липкий и черный налет, а также изменение формы молодых побегов.
Как спасти малину от вредителей народными методами
Чтобы избавиться от вредителей на малине, можете воспользоваться такими безопасными народными средствами, как:
- Чеснок — залейте 200 грамм чеснока пятью литрами воды и оставьте настояться на одни сутки
- Полынь — залейте один килограмм свежей полыни десятью литрами воды и кипятите 15 минут
- Мыло — растворите 100 грамм хозяйственного мыла в десяти литрах воды
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