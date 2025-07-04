Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Как можно избавиться от вредителей на малине без вреда для урожая

Как можно избавиться от вредителей на малине без вреда для урожая

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:33
Как защитить малину от вредителей — эффективные народные методы, советы дачникам
Жук на малине и ягодный кустарник с урожаем. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый настоящий дачник знает, что малина, как и многие другие растения на огороде, очень часто страдает от различных вредителей. Узнайте, какие паразиты портят урожай ягодных кустарников и как можно спасти от них малину с помощью безопасных народных методов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

От каких вредителей страдает малина

Малиновый жук

Это небольшой жук коричневого цвета, который проникает в бутоны малины и откладывает там свои яйца. Когда личинки вылупляются, они начинают есть ягоды малиновых кустарников изнутри и оставляют после себя пустую оболочку.

Если вы видите в ягодах дырочки или маленькие червяки, это означает, что они пострадали именно от этого вредителя.

Малиновый жук
Малиновый жук на листке растения. Фото: Decorexpro

Малиновая стеблевая галлица

Эта мелкая мушка черного цвета также уничтожает урожай на малиновых кустах, ведь ее личинки проникают в стебли, вызывая утолщения и трещины. В результате пострадавшие побеги начинают увядать, а уровень урожайности резко падает.

Если вы увидели, что на стеблях кустов этой ягоды появились вздутия, это значит, что они пострадали от стеблевой галлицы.

Малиновая стеблевая галлица
Малиновая стеблевая галлица на растении. Фото: Decorexpro

Паутинный клещ

Эти маленькие насекомые, несмотря на свой небольшой размер, могут уничтожить весь урожай на малиновом кусте. Они высасывают все соки из листьев, оставляя после себя тонкую паутину. В результате листья становятся желтыми и начинают скручиваться, а само растение становится слабым.

Особую активность паутинный клещ проявляет тогда, когда на улице высокая температура воздуха.

Паутинный клещ
Два паутинных клеща на растении. Фото: Decorexpro

Тля

Эти маленькие зеленые насекомые собираются на молодых побегах и листьях малиновых кустов, высасывая все соки и перенося вирусы. Тля способна мгновенно заполонить кусты, в результате чего снижается уровень урожайности малины.

Признаками наличия тли на малине являются скручивание листьев, липкий и черный налет, а также изменение формы молодых побегов.

Тля
Маленькая тля на стебле растения. Фото: Pinterest

Как спасти малину от вредителей народными методами

Чтобы избавиться от вредителей на малине, можете воспользоваться такими безопасными народными средствами, как:

  • Чеснок — залейте 200 грамм чеснока пятью литрами воды и оставьте настояться на одни сутки
  • Полынь — залейте один килограмм свежей полыни десятью литрами воды и кипятите 15 минут
  • Мыло — растворите 100 грамм хозяйственного мыла в десяти литрах воды

Напомним, мы писали о том, чем подкормить малину на огороде во время наливания ягод.

Ранее мы рассказывали о том, зачем обрезать поросль на малине и как это правильно делать.

Также мы сообщали о том, как эффективно можно избавиться от червей в малине.

ягоды советы огород малина народные методы вредители
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации