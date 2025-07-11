Чим треба підживити малину в липні 2025 — поради дачникам

Врожай малини на кущі та підживлення цих ягід на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Багато сортів малини у липні дають врожай або закінчують плодоносити, але саме в цьому місяці важливо подбати про кущі. Досвідчені дачники розповіли, чим обов’язково потрібно удобрити ці ягідні чагарники в липні 2025 року, щоб закласти гарний майбутній врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Органічні добрива

Цього місяця малину варто підживити органікою, яка діє поступово і м’яко, а також не призводить до надмірної кількості поживних елементів. Досвідчені дачники рекомендують звернути особливу увагу на зброджену суміш кропиви, бур’яну і листя кульбаби.

Для цього помістіть рослини в бочку або відро, настоюйте кілька днів, розбавте у пропорції один до десяти і полийте малинові кущі під корінь.

Також можете підживити малину коров’яком або курячим послідом, але не в чистому вигляді, а розведеними у пропорції один до десяти або навіть 15. Після цього варто замульчувати землю навколо кущів малини соломою або компостом, щоб утримати вологу.

Збір врожаю малини на городі. Фото: Freepik

Мінеральні добрива

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати малину на городі сульфатом калію у кількості 30-40 грамів на десять літрів води і монофосфатом калію у співвідношенні десять або 15 грамів на десять літрів рідини. Також можна скористатися комплексними добривами, які містять багато магнію і калію.

Підживлювати малину цими добривами краще не частіше одного разу на десять днів або два тижні, але робити це потрібно на вологу землю, щоб не залишити опіків на кореневій системі.

Також можете скористатися монофосфатом калію або хелатним комплексом мікроелементів. Ці добрива пришвидшують врожай малини, особливо коли надворі спекотно.

Підживлення кущів малини на городі. Фото: Pinterest

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