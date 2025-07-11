Чем надо подкормить малину в июле 2025 — советы дачникам

Урожай малины на кусте и подкормка этих ягод на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Многие сорта малины в июле дают урожай или заканчивают плодоносить, но именно в этом месяце важно позаботиться о кустах. Опытные дачники рассказали, чем обязательно нужно удобрить эти ягодные кустарники в июле 2025 года, чтобы заложить хороший будущий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Органические удобрения

В этом месяце малину стоит подкормить органикой, которая действует постепенно и мягко, а также не приводит к чрезмерному количеству питательных элементов. Опытные дачники рекомендуют обратить особое внимание на сброженную смесь крапивы, сорняка и листьев одуванчика.

Для этого поместите растения в бочку или ведро, настаивайте несколько дней, разбавьте в пропорции один к десяти и полейте малиновые кусты под корень.

Также можете подкормить малину коровяком или куриным пометом, но не в чистом виде, а разведенными в пропорции один к десяти или даже 15. После этого стоит замульчировать землю вокруг кустов малины соломой или компостом, чтобы удержать влагу.

Сбор урожая малины на огороде. Фото: Freepik

Минеральные удобрения

Опытные дачники рекомендуют подкармливать малину на огороде сульфатом калия в количестве 30-40 грамм на десять литров воды и монофосфатом калия в соотношении десять или 15 грамм на десять литров жидкости. Также можно воспользоваться комплексными удобрениями, которые содержат много магния и калия.

Подкармливать малину этими удобрениями лучше не чаще одного раза в десять дней или две недели, но делать это нужно на влажную землю, чтобы не оставить ожогов на корневой системе.

Также можете воспользоваться монофосфатом калия или хелатным комплексом микроэлементов. Эти удобрения ускоряют урожай малины, особенно когда на улице жарко.

Подкормка кустов малины на огороде. Фото: Pinterest

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