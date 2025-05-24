Чистотел — польза растения на огороде, советы дачникам

Яркие цветки чистотела на огороде. Фото: Pixabay

Если вы заметили, что на вашем участке растет чистотел, не вырывайте его, ведь он еще может пригодиться. Опытные дачники рассказали, почему лучше не срывать это растение и чем оно на самом деле полезно для других культур на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему лучше не вырывать чистотел на участке

Дачники с опытом отмечают, что корневая система чистотела может разрыхлять землю, а его наземная часть замедляет рост сорняков. Также это растение имеет резкий запах и активные соединения в составе сока, которые отпугивают вредителей от огородного участка.

К тому же, чистотел считается природным сидератом, который улучшает рост растений после себя. Дело в том, что это растение улучшает структуру земли и уменьшает риск развития грибковых заболеваний. Поэтому на участке, где у вас рос чистотел, вы можете смело сажать такие растения, как:

Лук

Чеснок

Тюльпаны

Гладиолусы

Нарциссы

Растение чистотела на огороде. Фото: Pixabay

Как приготовить эффективное удобрение из чистотела

Из этого растения можно приготовить отличное натуральное удобрение, которое содержит много питательных элементов и регулирует кислотно-щелочной баланс почвы. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Свежий измельченный чистотел — три-четыре ведра

Куриный помет — один килограмм

Сухие дрожжи — десять грамм

Вода — 200 литров

Возьмите большую бочку, положите туда все ингредиенты, перемешайте и оставьте смесь настаиваться семь дней. Когда он начнет бродить, это будет означать, что он уже готов, поэтому процедите смесь и разбавьте водой в пропорции один к десяти.

Перед подкормкой обязательно полейте почву обычной водой, чтобы она лучше поглощала полезные вещества и защищала корни культур от ожогов.

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