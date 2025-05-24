Чистотел — польза растения на огороде, советы дачникам

Не срывайте чистотел на огороде — чем он полезен для растений
Если вы заметили, что на вашем участке растет чистотел, не вырывайте его, ведь он еще может пригодиться. Опытные дачники рассказали, почему лучше не срывать это растение и чем оно на самом деле полезно для других культур на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему лучше не вырывать чистотел на участке
Дачники с опытом отмечают, что корневая система чистотела может разрыхлять землю, а его наземная часть замедляет рост сорняков. Также это растение имеет резкий запах и активные соединения в составе сока, которые отпугивают вредителей от огородного участка.
К тому же, чистотел считается природным сидератом, который улучшает рост растений после себя. Дело в том, что это растение улучшает структуру земли и уменьшает риск развития грибковых заболеваний. Поэтому на участке, где у вас рос чистотел, вы можете смело сажать такие растения, как:
- Лук
- Чеснок
- Тюльпаны
- Гладиолусы
- Нарциссы
Как приготовить эффективное удобрение из чистотела
Из этого растения можно приготовить отличное натуральное удобрение, которое содержит много питательных элементов и регулирует кислотно-щелочной баланс почвы. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Свежий измельченный чистотел — три-четыре ведра
- Куриный помет — один килограмм
- Сухие дрожжи — десять грамм
- Вода — 200 литров
Возьмите большую бочку, положите туда все ингредиенты, перемешайте и оставьте смесь настаиваться семь дней. Когда он начнет бродить, это будет означать, что он уже готов, поэтому процедите смесь и разбавьте водой в пропорции один к десяти.
Перед подкормкой обязательно полейте почву обычной водой, чтобы она лучше поглощала полезные вещества и защищала корни культур от ожогов.
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