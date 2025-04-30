Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як ефективно позбутися кропиви — найдієвіші методи arrow

Як ефективно позбутися кропиви — найдієвіші методи

30 квітня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як можна позбутися кропиви на ділянці — ефективні методи, поради дачникам
Людина, яка збирає кропиву в кошик. Фото: Agroklub
Христина Кучугурна - Редактор

Багато дачників вважають, що кропива — це небезпечний бур’ян, з яким дуже важко боротися, проте, якщо знати певні секрети, то можна це зробити без проблем. Дізнайтеся, як можна ефективно позбутися цієї рослини, щоб вона більше не розросталася по ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Як можна видалити кропиву на ділянці

Механічний метод

Щоб позбутися кропиви на ділянці, можете її просто вирвати своїми руками, але робити це потрібно разом з кореневищем, щоб вона не з’явилася знову. Перш, ніж боротися з бур’яном, обов’язково одягніть щільні рукавички, які допоможуть вам захистити шкіру рук.

Використання мульчі

Щоб не дати кропиві рости, можете також замульчувати рослини, і для цього можете скористатися соломою, корою, тирсою чи іншими матеріалами. Товстий шар цих рослин не дає світлу потрапляти на бур’ян і уповільнює проростання цих рослин.

Кропива
Рослини кропиви на городі. Фото: Everypixel

Хімічні засоби

Якщо народні методи не допомогли, можете скористатися хімічними препаратами, зокрема, гербіцидами. Попри те, що ці засоби вважаються доволі радикальними, вони ефективно борються з кропивою. Але користуйтеся гербіцидами дуже обережно, щоб не нашкодити іншим рослинам на городі.

Натуральні методи

Можете скористатися більш безпечними методами, щоб локально обробити город, позбутися кропиви та, водночас, не зіпсувати культури навколо. Для цього можете взяти такі звичайні засоби, які є на кожній кухні, як:

  • Оцет 9% — нанесіть на листя кропиви
  • Кухонна сіль — посипте навколо коріння кропиви
  • Окріп — використайте проти молодих пагонів
Сбор крапивы
Збір врожаю кропиви на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна покращити ріст перцю за допомогою кропиви. 

Раніше ми розповідали про те, як виростити велику капусту на городі за допомогою кропиви. 

Також ми повідомляли про те, чому не варто позбавлятися кропиви на городі.

поради город народні методи ефективні способи кропива
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:22 В Ізраїлі вирують нищівні пожежі — які наслідки

22:46 Динамо поверне Яцика, Малиша і Царенка

22:35 Поліція Харкова прокоментувала конфлікт за участі працівників ТЦК

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

22:15 Нові податки з продажу житла — скільки доведеться заплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:12 Якою буде погода 1 травня — синоптики занепокоїли прогнозом

22:11 Хацкевич відповів Супрязі, який назвав його найгіршим тренером

22:10 Залужний розкрив, що потрібно Україні для перемоги

22:09 Зеленський поспілкувався з новим прем'єром Канади — головні теми

21:51 Військового з Одещини судили за домашнє насильство — яке рішення

23:22 В Ізраїлі вирують нищівні пожежі — які наслідки

22:46 Динамо поверне Яцика, Малиша і Царенка

22:35 Поліція Харкова прокоментувала конфлікт за участі працівників ТЦК

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

22:15 Нові податки з продажу житла — скільки доведеться заплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:12 Якою буде погода 1 травня — синоптики занепокоїли прогнозом

22:11 Хацкевич відповів Супрязі, який назвав його найгіршим тренером

22:10 Залужний розкрив, що потрібно Україні для перемоги

22:09 Зеленський поспілкувався з новим прем'єром Канади — головні теми

21:51 Військового з Одещини судили за домашнє насильство — яке рішення

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

24 квітня 2025

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна