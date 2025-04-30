Як можна позбутися кропиви на ділянці — ефективні методи, поради дачникам

Людина, яка збирає кропиву в кошик. Фото: Agroklub

Багато дачників вважають, що кропива — це небезпечний бур’ян, з яким дуже важко боротися, проте, якщо знати певні секрети, то можна це зробити без проблем. Дізнайтеся, як можна ефективно позбутися цієї рослини, щоб вона більше не розросталася по ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Механічний метод

Щоб позбутися кропиви на ділянці, можете її просто вирвати своїми руками, але робити це потрібно разом з кореневищем, щоб вона не з’явилася знову. Перш, ніж боротися з бур’яном, обов’язково одягніть щільні рукавички, які допоможуть вам захистити шкіру рук.

Використання мульчі

Щоб не дати кропиві рости, можете також замульчувати рослини, і для цього можете скористатися соломою, корою, тирсою чи іншими матеріалами. Товстий шар цих рослин не дає світлу потрапляти на бур’ян і уповільнює проростання цих рослин.

Рослини кропиви на городі. Фото: Everypixel

Хімічні засоби

Якщо народні методи не допомогли, можете скористатися хімічними препаратами, зокрема, гербіцидами. Попри те, що ці засоби вважаються доволі радикальними, вони ефективно борються з кропивою. Але користуйтеся гербіцидами дуже обережно, щоб не нашкодити іншим рослинам на городі.

Натуральні методи

Можете скористатися більш безпечними методами, щоб локально обробити город, позбутися кропиви та, водночас, не зіпсувати культури навколо. Для цього можете взяти такі звичайні засоби, які є на кожній кухні, як:

Оцет 9% — нанесіть на листя кропиви

Кухонна сіль — посипте навколо коріння кропиви

Окріп — використайте проти молодих пагонів

Збір врожаю кропиви на городі. Фото: Pinterest

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