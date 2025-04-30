Как можно избавиться от крапивы на участке — эффективные методы, советы дачникам

Человек, который собирает крапиву в корзину. Фото: Agroklub

Многие дачники считают, что крапива — это опасный сорняк, с которым очень трудно бороться, однако, если знать определенные секреты, то можно это сделать без проблем. Узнайте, как можно эффективно избавиться от этого растения, чтобы оно больше не разрасталось по участку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Механический метод

Чтобы избавиться от крапивы на участке, можете ее просто вырвать своими руками, но делать это нужно вместе с корневищем, чтобы она не появилась снова. Прежде, чем бороться с сорняком, обязательно наденьте плотные перчатки, которые помогут вам защитить кожу рук.

Использование мульчи

Чтобы не дать крапиве расти, можете также замульчировать растения, и для этого можете воспользоваться соломой, корой, опилками или другими материалами. Толстый слой этих растений не дает свету попадать на сорняк и замедляет прорастание этих растений.

Растения крапивы на огороде. Фото: Everypixel

Химические средства

Если народные методы не помогли, можете воспользоваться химическими препаратами, в частности, гербицидами. Несмотря на то, что эти средства считаются довольно радикальными, они эффективно борются с крапивой. Но пользуйтесь гербицидами очень осторожно, чтобы не навредить другим растениям на огороде.

Натуральные методы

Можете воспользоваться более безопасными методами, чтобы локально обработать огород, избавиться от крапивы и, в то же время, не испортить культуры вокруг. Для этого можете взять такие обычные средства, которые есть на каждой кухне, как:

Уксус 9% — нанесите на листья крапивы

Поваренная соль — посыпьте вокруг корней крапивы

Кипяток — используйте против молодых побегов

Сбор урожая крапивы на огороде. Фото: Pinterest

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