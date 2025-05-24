Чистотіл — користь рослини на городі, поради дачникам

Яскраві квітки чистотілу на городі. Фото: Pixabay

Якщо ви помітили, що на вашій ділянці росте чистотіл, не виривайте його, адже він ще може стати у нагоді. Досвідчені дачники розповіли, чому краще не зривати цю рослину і чим вона насправді корисна для інших культур на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому краще не виривати чистотіл на ділянці

Дачники з досвідом наголошують, що коренева система чистотілу може розпушувати землю, а його наземна частина уповільнює ріст бур’янів. Також ця рослина має різкий запах і активні сполуки в складі соку, які відлякують шкідників від городньої ділянки.

До того ж, чистотіл вважається природним сидератом, який покращує ріст рослин після себе. Справа в тому, що ця рослина покращує структуру землі та зменшує ризик розвитку грибкових захворювань. Тому на ділянці, де у вас ріс чистотіл, ви можете сміливо садити такі рослини, як:

Цибуля

Часник

Тюльпани

Гладіолуси

Нарциси

Рослина чистотілу на городі. Фото: Pixabay

Як приготувати ефективне добриво з чистотілу

З цієї рослини можна приготувати чудове натуральне добриво, яке містить багато поживних елементів і регулює кислотно-лужний баланс ґрунту. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Свіжий подрібнений чистотіл — три-чотири відра

Курячий послід — один кілограм

Сухі дріжджі — десять грамів

Вода — 200 літрів

Візьміть велику бочку, покладіть туди всі інгредієнти, перемішайте і залиште суміш настоюватися сім днів. Коли він почне бродити, це означатиме, що він вже готовий, тому процідіть суміш і розбавте водою у пропорції один до десяти.

Перед підживленням обов’язково полийте ґрунт звичайною водою, щоб він краще поглинав корисні речовини і захищав коріння культур від опіків.

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