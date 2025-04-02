Что сделать, чтобы куры снесли яйца до Пасхи 2025 — полезные советы

Несколько кур, которые гуляют на улице. Фото: Modra

В воскресенье, 20 апреля 2025 года, в Украине будет Пасха, поэтому самое время позаботиться о том, где же взять один из главных символов этого праздника — яйца. Если у вас в хозяйстве есть домашние куры, узнайте, как их можно заставить активно нестись, чтобы к празднику получить свежие яйца.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как можно заставить кур нести яйца к Пасхе

Уровень освещения

Во-первых, стоит запомнить, что световой день у курицы должен составлять не менее 14 часов, причем, даже зимой. Для этого нужно ставить лампы в курятнике и включать их утром и вечером. Но нельзя допускать того, чтобы свет был резким, — лучше выбрать теплые оттенки, которые похожи на лучи солнца.

Освещение для кур в курятнике. Фото: Pinterest

Рацион питания

Домашние куры не должны есть только кукурузу и пшеницу, поэтому в рацион еще нужно добавить мел или кормовую ракушку для крепкой скорлупы яиц, а еще рыбий жир для хорошего обмена веществ. Еще можно кормить птиц измельченной скорлупой от яиц для насыщения минералами и большим количеством зелени.

Температура воздуха и уровень влаги в курятнике

Запомните, что для хорошей яйценоскости кур температура в курятнике должна быть стабильной, а уровень влаги должен составлять 60-70%. Чтобы обеспечить все эти условия, положите на пол толстый слой соломы или опилок.

Летом обязательно создайте в курятнике тень и держите воду свежей. Ни в коем случае не опрыскивайте птиц водой, ведь перья не отталкивают влагу.

Несколько кур, которые пьют воду. Фото: Homestead How-To

Самовыгул по двору

Обязательно позволяйте курам свободно гулять по двору, ведь так они находят дополнительную пищу. Это, в свою очередь, не только экономит ваши расходы на корм, но и улучшает качество яиц. Место для выгула кур можно ограждать, но держите птиц как можно дальше от ядовитых растений.

Напомним, мы писали о том, почему домашние куры несут яйца вне гнезда и как это исправить.

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