Що зробити, щоб кури знесли яйця до Великодня 2025 — корисні поради

На Великдень з яйцями — як змусити курей нестися до 20 квітня
У неділю, 20 квітня 2025 року, в Україні буде Великдень, тому саме час подбати про те, де ж взяти один з головних символів цього свята — яйця. Якщо у вас в господарстві є домашні кури, дізнайтеся, як їх можна змусити активно нестися, щоб до свята отримати свіжі яйця.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як можна змусити курей нести яйця до Великодня
Рівень освітлення
По-перше, варто запам’ятати, що світловий день у курки повинен становити щонайменше 14 годин, причому, навіть взимку. Для цього потрібно ставити лампи в курнику і вмикати їх зранку і ввечері. Але не можна допускати того, щоб світло було різким, — краще обрати теплі відтінки, які схожі на промені сонця.
Раціон харчування
Домашні кури не повинні їсти лише кукурудзу та пшеницю, тому до раціону ще потрібно додати крейду або кормову ракушку для міцної шкаралупи яєць, а ще риб’ячий жир для гарного обміну речовин. Ще можна годувати птахів подрібненою шкаралупою від яєць для насичення мінералами і великою кількістю зелені.
Температура повітря і рівень вологи в курнику
Запам’ятайте, що для гарної несучості курей температура в курнику повинна бути стабільною, а рівень вологи має становити 60-70%. Щоб забезпечити всі ці умови, покладіть на підлогу товстий шар соломи або тирси.
Влітку обов’язково створіть в курнику тінь і тримайте воду свіжою. Ні в якому разі не обприскуйте птахів водою, адже пір’я не відштовхує вологу.
Самовигул по подвір’ю
Обов’язково дозволяйте курам вільно гуляти подвір’ям, адже так вони знаходять додаткову їжу. Це, в свою чергу, не тільки заощаджує ваші витрати на корм, а й покращує якість яєць. Місце для вигулу курей можна огороджувати, але тримайте птахів якнайдалі від отруйних рослин.
Нагадаємо, ми писали про те, чому домашні кури несуть яйця поза межами гнізда і як це виправити.
Раніше ми розповідали про те, чим не можна годувати курей, щоб вони активно несли яйця.
Також ми повідомляли про те, як правильно розводити домашніх курей, щоб вони гарно неслися.
Читайте Новини.LIVE!