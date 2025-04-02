Що зробити, щоб кури знесли яйця до Великодня 2025 — корисні поради

Кілька курей, які гуляють надворі. Фото: Modra

У неділю, 20 квітня 2025 року, в Україні буде Великдень, тому саме час подбати про те, де ж взяти один з головних символів цього свята — яйця. Якщо у вас в господарстві є домашні кури, дізнайтеся, як їх можна змусити активно нестися, щоб до свята отримати свіжі яйця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Рівень освітлення

По-перше, варто запам’ятати, що світловий день у курки повинен становити щонайменше 14 годин, причому, навіть взимку. Для цього потрібно ставити лампи в курнику і вмикати їх зранку і ввечері. Але не можна допускати того, щоб світло було різким, — краще обрати теплі відтінки, які схожі на промені сонця.

Освітлення для курей в курнику. Фото: Pinterest

Раціон харчування

Домашні кури не повинні їсти лише кукурудзу та пшеницю, тому до раціону ще потрібно додати крейду або кормову ракушку для міцної шкаралупи яєць, а ще риб’ячий жир для гарного обміну речовин. Ще можна годувати птахів подрібненою шкаралупою від яєць для насичення мінералами і великою кількістю зелені.

Температура повітря і рівень вологи в курнику

Запам’ятайте, що для гарної несучості курей температура в курнику повинна бути стабільною, а рівень вологи має становити 60-70%. Щоб забезпечити всі ці умови, покладіть на підлогу товстий шар соломи або тирси.

Влітку обов’язково створіть в курнику тінь і тримайте воду свіжою. Ні в якому разі не обприскуйте птахів водою, адже пір’я не відштовхує вологу.

Кілька курей, які п'ють воду. Фото: Homestead How-To

Самовигул по подвір’ю

Обов’язково дозволяйте курам вільно гуляти подвір’ям, адже так вони знаходять додаткову їжу. Це, в свою чергу, не тільки заощаджує ваші витрати на корм, а й покращує якість яєць. Місце для вигулу курей можна огороджувати, але тримайте птахів якнайдалі від отруйних рослин.

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