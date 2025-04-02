Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow На Великдень з яйцями — як змусити курей нестися до 20 квітня arrow

На Великдень з яйцями — як змусити курей нестися до 20 квітня

2 квітня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити, щоб кури знесли яйця до Великодня 2025 — корисні поради
Кілька курей, які гуляють надворі. Фото: Modra
Христина Кучугурна - Редактор

У неділю, 20 квітня 2025 року, в Україні буде Великдень, тому саме час подбати про те, де ж взяти один з головних символів цього свята — яйця. Якщо у вас в господарстві є домашні кури, дізнайтеся, як їх можна змусити активно нестися, щоб до свята отримати свіжі яйця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Як можна змусити курей нести яйця до Великодня

Рівень освітлення 

По-перше, варто запам’ятати, що світловий день у курки повинен становити щонайменше 14 годин, причому, навіть взимку. Для цього потрібно ставити лампи в курнику і вмикати їх зранку і ввечері. Але не можна допускати того, щоб світло було різким, — краще обрати теплі відтінки, які схожі на промені сонця.

Курятник
Освітлення для курей в курнику. Фото: Pinterest

Раціон харчування

Домашні кури не повинні їсти лише кукурудзу та пшеницю, тому до раціону ще потрібно додати крейду або кормову ракушку для міцної шкаралупи яєць, а ще риб’ячий жир для гарного обміну речовин. Ще можна годувати птахів подрібненою шкаралупою від яєць для насичення мінералами і великою кількістю зелені.

Температура повітря і рівень вологи в курнику

Запам’ятайте, що для гарної несучості курей температура в курнику повинна бути стабільною, а рівень вологи має становити 60-70%. Щоб забезпечити всі ці умови, покладіть на підлогу товстий шар соломи або тирси. 

Влітку обов’язково створіть в курнику тінь і тримайте воду свіжою. Ні в якому разі не обприскуйте птахів водою, адже пір’я не відштовхує вологу.

Куры возле воды
Кілька курей, які п'ють воду. Фото: Homestead How-To

Самовигул по подвір’ю

Обов’язково дозволяйте курам вільно гуляти подвір’ям, адже так вони знаходять додаткову їжу. Це, в свою чергу, не тільки заощаджує ваші витрати на корм, а й покращує якість яєць. Місце для вигулу курей можна огороджувати, але тримайте птахів якнайдалі від отруйних рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, чому домашні кури несуть яйця поза межами гнізда і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чим не можна годувати курей, щоб вони активно несли яйця. 

Також ми повідомляли про те, як правильно розводити домашніх курей, щоб вони гарно неслися.

птиці поради яйця ефективні способи курка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:46 Удар РФ по Запорізькій області — один загиблий, двоє постраждалих

05:45 Гроші для пенсіонерів від ООН — хто та скільки отримає в квітні

05:32 Сім налаштувань, які потрібно відразу змінити на новому iPhone

04:30 Кого можуть мобілізувати у квітні 2025 року

04:20 В Україні зросли ціни на квартири — в чому причина та чого чекати

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:55 Чоловік відмовився від мобілізації — як покарав суд

03:26 "Азов" запрошує на роботу хірургів — скільки платять

02:46 Білий дім визнає, що мир в Україні затягується, — Reuters

02:38 Що буде, якщо не забрати повістку з пошти — у ТЦК дали відповідь

02:06 Лунін пропустив чотири голи — оцінки за матч з Реал Сосьєдадом

05:46 Удар РФ по Запорізькій області — один загиблий, двоє постраждалих

05:45 Гроші для пенсіонерів від ООН — хто та скільки отримає в квітні

05:32 Сім налаштувань, які потрібно відразу змінити на новому iPhone

04:30 Кого можуть мобілізувати у квітні 2025 року

04:20 В Україні зросли ціни на квартири — в чому причина та чого чекати

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:55 Чоловік відмовився від мобілізації — як покарав суд

03:26 "Азов" запрошує на роботу хірургів — скільки платять

02:46 Білий дім визнає, що мир в Україні затягується, — Reuters

02:38 Що буде, якщо не забрати повістку з пошти — у ТЦК дали відповідь

02:06 Лунін пропустив чотири голи — оцінки за матч з Реал Сосьєдадом

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно