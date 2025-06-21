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Главная Дом На томатах опадает завязь — в чем проблема и как спасти урожай

На томатах опадает завязь — в чем проблема и как спасти урожай

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Дата публикации 21 июня 2025 02:40
Как избежать опадения завязи на помидорах — простой и действенный совет огородникам
Спасение урожая при опадании завязи. Коллаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Главные причины опадения завязи на томатах и как этому помочь

Завязь на томатах — это будущий урожай, и когда она начинает массово опадать, каждый огородник задумывается: что пошло не так? В июне эта проблема становится особенно актуальной, ведь именно в этот период томаты активно цветут и формируют плоды. Хорошая новость в том, что избежать потерь вполне возможно. Стоит лишь обратить внимание на несколько важных нюансов, которые помогут сохранить завязь и получить щедрый урожай.

Почему опадает завязь на томатах и ​​как этому можно помочь, рассказываем далее в статье.

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Главные причины опадения завязи на томатах и как этому помочь

1. Не спешите удалять нижние листья

Одной из самых распространенных ошибок является раннее удаление нижних листьев. Если они еще зеленые — они нужны растению. Листья обеспечивают фотосинтез, то есть питают куст, способствуя образованию и удержанию завязи. Удалять листья следует только тогда, когда они начинают желтеть или терять упругость.

2. Правильное пасынкование — только руками

Пасынки нужно удалять осторожно, желательно — руками, а не инструментами. Обрывание руками способствует более быстрому заживлению ран, а также уменьшает риск заражения грибковыми и бактериальными болезнями. Использование ножниц или ножей может оставить открытые раны, через которые попадают инфекции.

 

Главные причины опадения завязи на томатах и как этому помочь
Завязь на кустах томатов. Фото: Aleksandr Zubkov

3. Избегайте тугого подвязывания кустов

Еще одна распространенная ошибка — слишком тугое подвязывание томатов к опоре. Это может нарушить движение соков внутри стебля, что негативно влияет на развитие завязи. Лучше формировать мягкую петлю, которая не будет сжимать стебель и позволит ему свободно расти.

4. Придерживайтесь правильного режима полива

Чрезмерный или недостаточный полив — прямой путь к потере завязи. Если томаты получают много воды, корни могут загнивать. Если воды мало — растение начинает экономить силы и сбрасывает завязь.

Оптимально поливать обильно, но не часто — раз в несколько дней, поливайте утром, когда нет активного солнца. Также избегайте ежедневного увлажнения почвы — томатам это вредно.

Ранее мы рассказывали, что делать, если помидоры не цветут.

Напомним, мы писали, как правильно пасынковать помидоры и когда это следует делать.

Также мы делились, чем обработать помидоры, чтобы получить щедрый урожай.

урожай проблемы советы помидор огород томат
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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