Як уникнути опадання зав'язі на помідорах — проста та дієва порада городникам

Порятунок врожаю при опаданні зав'язі. Колаж: Новини.LIVE

Зав'язь на томатах — це майбутній урожай, і коли вона починає масово опадати, кожен городник замислюється: що пішло не так? У червні ця проблема стає особливо актуальною, адже саме в цей період томати активно цвітуть і формують плоди. Хороша новина в тому, що уникнути втрат цілком можливо. Варто лише звернути увагу на кілька важливих нюансів, які допоможуть зберегти зав'язь та отримати щедрий урожай.

Чому опадає зав'язь на томатах і як цьому можна зарадити, розповідаємо далі у статті.

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1. Не поспішайте видаляти нижнє листя

Однією з найпоширеніших помилок є раннє видалення нижніх листків. Якщо вони ще зелені — вони потрібні рослині. Листя забезпечує фотосинтез, тобто живить кущ, сприяючи утворенню та утриманню зав'язі. Видаляти листя слід лише тоді, коли воно починає жовтіти або втрачати пружність.

2. Правильне пасинкування — тільки руками

Пасинки потрібно видаляти обережно, бажано — руками, а не інструментами. Обривання руками сприяє швидшому загоєнню ран, а також зменшує ризик зараження грибковими та бактеріальними хворобами. Використання ножиць або ножів може залишити відкриті рани, через які потрапляють інфекції.

Зав'язь на кущах томатів. Фото: Aleksandr Zubkov

3. Уникайте тугого підв'язування кущів

Ще одна поширена помилка — занадто туге підв'язування томатів до опори. Це може порушити рух соків усередині стебла, що негативно впливає на розвиток зав'язі. Краще формувати м'яку петлю, яка не буде стискати стебло та дозволить йому вільно рости.

4. Дотримуйтеся правильного режиму поливу

Надмірний або недостатній полив — прямий шлях до втрати зав'язі. Якщо томати отримують забагато води, корені можуть загнивати. Якщо води мало — рослина починає економити сили і скидає зав'язь.

Оптимально поливати рясно, але не часто — раз на кілька днів.Поливайте зранку, коли немає активного сонця. Також уникайте щоденного зволоження ґрунту — томатам це шкідливо.

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