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На даче недостаточно деревьев — как выбрать опавшие листья в лесу

1 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно выбирать опавшие листья для огорода — советы дачникам
Человек, который собирает опавшие листья в лесу. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Для многих дачников опавшие листья являются ценным удобрением для огородных культур, но иногда бывает так, что на участке очень мало деревьев, поэтому не удается собрать листья. В таком случае опытные огородники объяснили, какие листья лучше выбрать и как их правильно собирать в лесу.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Погодные условия

Одними из главных моментов при выборе опавших листьев являются хорошие погодные условия на улице. Опытные дачники не рекомендуют собирать листья, которые влажные от осадков. Дождитесь, пока несколько дней не будет осадков, и отправляйтесь в солнечный день в лес, чтобы найти листья для своих растений на огороде и в саду.

Опавшие листья
Сбор опавших листьев в лесу. Фото: Freepik

Соответствующий внешний вид

Как только вы пришли в лес, сразу обращайте внимание на внешнее состояние опавших листьев. Они должны отличаться от тех, которые до сих пор висят на деревьях. Посмотрите на дерево и эти листья — все они должны выглядеть здоровыми, чтобы стать ценным удобрением для огорода.

Самые лучшие виды листьев

Помните, что листья, осыпавшиеся с дубовых деревьев в лесу, не стоит собирать. Дело в том, что дубовые листья могут повышать уровень кислотности почвы, а это не подходит для многих огородных растений. В таком случае лучше выбирать опавшие листья брусники, которые не гниют со временем.

Листья
Опавшие листья на лужайке. Фото: Pinterest

Какие опавшие листья подходят для сада и огорода

Есть определенные виды листьев, которые больше всего подходят для мульчирования огородных и садовых культур накануне зимы. Листья этих деревьев лучше справятся с важной задачей утепления сада и огорода осенью. Речь идет о листьях таких деревьев, как:

  • Рябина
  • Клен
  • Боярышник
  • Береза

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно ускорить процесс компостирования опавших листьев.

Раньше мы рассказывали о том, чем полезны опавшие листья для растений в саду.

Также мы сообщали о том, как и из каких опавших листьев лучше готовить компост.

осень растения советы огород опавшие листья сад

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