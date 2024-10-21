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Врожайність виросте втричі — як і з якого листя готувати компост

21 жовтня 2024 16:51
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно готувати компост — яке опале листя більше підходить
Людина, яка готує компост. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом знають, що опале листя краще не викидати, а пустити на компост, адже він відіграє велику роль в отриманні гарного врожаю. Щоб приготувати ефективне добриво для ґрунту, необхідно знати, як правильно і з якого листя краще робити компост.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Компостна яма — це дуже важливо для городу, адже вона має у своєму складу калій, кальцій і магній, які особливо важливі для виснаженого ґрунту. Досвідчені дачники рекомендують готувати компост з опалого листя, адже таке добриво робить ґрунт більш родючим і пухким, а також захищає його від холодів і зберігає корисну мікрофлору.

Однак, щоб компост з опалого листя дійсно був ефективним для рослин на городі, необхідно знати, як його правильно готувати і яке листя краще додавати до ями.

Опавшие листья
Багато опалого листя на землі. Фото: Freepik

Як правильно потрібно готувати компост 

Вибір місця

Перш, ніж готувати компост, виберіть місце, яке буде доступним і до якого буде легко дістатися на тачці. У жодному разі не робіть компостну яму під плодовими деревами.

Вибір ємності

Далі визначте, в якій ємності буде компост — це може бути самостійно зроблена форма з дощок або яма в землі. Однак, досвідчені дачники рекомендують придбати готовий компостник з пластику, який має отвори на стінках для доступу повітря. 

Складання залишків рослин

Дачники з досвідом радять чергувати шари зовтовшки 20 сантиметрів — один шар зеленої органіки і один шар коричневої, а потім знову в такому ж порядку. Посипайте шари гноєм шаром у п’ять сантиметрів і ґрунтом шаром у десять сантиметрів. 

Процес ворошіння

Час від часу перемішуйте те, що у вашому компості, лопатою або вилами. Це допоможе покращити доступ кисню і змусить компост швидше перепрівати.

Компост
Процес приготування компосту. Фото: Pinterest

Яке листя більше підходить для компосту

Далеко не все опале листя підходить для компосту, тому краще знати, з якого можна його готувати. Досвідчені дачники рекомендують готувати компост з листя таких дерев, як:

  • Фруктові дерева
  • Глід
  • Ясен
  • Каштан
  • Волоський горіх
  • Верба
  • Береза
  • Клен
  • Дуб
  • Бук
  • Тополя 

Нагадаємо, ми писали про те, чим компост відрізняється від перегною і що з них краще. 

Раніше ми розповідали про те, які трави в жодному випадку не можна класти в компост. 

Також ми повідомляли про те, які відходи в жодному разі не можна додавати до компостної ями.

компост рослини поради город опале листя сад

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