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Урожайность вырастет в три раза — как и из каких листьев готовить компост

21 октября 2024 16:51
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно готовить компост — какие опавшие листья больше подходят
Человек, который готовит компост. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом знают, что опавшие листья лучше не выбрасывать, а пустить на компост, ведь он сыграет большую роль в получении хорошего урожая. Чтобы приготовить эффективное удобрение для почвы, необходимо знать, как правильно и из каких листьев лучше делать компост.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Компостная яма — это очень важно для огорода, ведь она имеет в своем составе калий, кальций и магний, которые особенно важны для истощенной почвы. Опытные дачники рекомендуют готовить компост из опавших листьев, ведь такое удобрение делает почву более плодородной и рыхлой, а также защищает ее от холодов и сохраняет полезную микрофлору.

Однако, чтобы компост из опавших листьев действительно был эффективным для растений на огороде, необходимо знать, как его правильно готовить и какие листья лучше добавлять в яму.

Опавшие листья
Много опавших листьев на земле. Фото: Freepik

Как правильно нужно готовить компост

Выбор места

Прежде, чем готовить компост, выберите место, которое будет доступно и к которому будет легко добраться на тачке. Ни в коем случае не делайте компостную яму под плодовыми деревьями.

Выбор емкости

Далее определите, в какой емкости будет компост — это может быть самостоятельно сделанная форма из досок или яма в земле. Однако, опытные дачники рекомендуют приобрести готовый компостник из пластика, который имеет отверстия на стенках для доступа воздуха.

Складывание остатков растений

Дачники с опытом советуют чередовать слои толщиной 20 сантиметров — один слой зеленой органики и один слой коричневой, а затем снова в таком же порядке. Посыпайте слои гноем слоем пять сантиметров и грунтом слоем десять сантиметров.

Процесс ворошения

Иногда перемешивайте то, что в вашем компосте, лопатой или вилами. Это поможет улучшить доступ кислорода и заставит компост быстрее перепревать.

Компост
Процесс приготовления компоста. Фото: Pinterest

Какие листья больше подходят для компоста

Далеко не все опавшие листья подходят для компоста, поэтому лучше знать, из каких можно его готовить. Опытные дачники рекомендуют готовить компост из листьев таких деревьев, как:

  • Фруктовые деревья
  • Боярышник
  • Ясен
  • Каштан
  • Грецкий орех
  • Ива
  • Береза
  • Клен
  • Дуб
  • Бук
  • Тополь

Напомним, мы писали о том, чем компост отличается от перегноя и что из них лучше.

Раньше мы рассказывали о том, какие травы ни в коем случае нельзя класть в компост.

Также мы сообщали о том, какие отходы ни в коем случае нельзя добавлять в компостную яму.

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