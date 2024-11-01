Як правильно вибирати опале листя для городу — поради дачникам

На дачі недостатньо дерев — як вибрати опале листя в лісі
Для багатьох дачників опале листя є цінним добривом для городніх культур, але інколи буває так, що на ділянці дуже мало дерев, тому не вдається зібрати листя. У такому випадку досвідчені городники пояснили, яке листя краще вибрати і як його правильно збирати в лісі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як вибрати "правильне" опале листя в лісі
Погодні умови
Один з головних моментів при виборі опалого листя є хороші погодні умови надворі. Досвідчені дачники не рекомендують збирати листя, яке є вологим від опадів. Дочекайтеся, поки декілька днів поспіль не буде опадів, і вирушайте в сонячний день до лісу, щоб знайти листя для своїх рослин на городі та в саду.
Відповідний зовнішній вигляд
Щойно ви прийшли до лісу, одразу звертайте увагу на зовнішній стан опалого листя. Воно повинно відрізнятися від того, яке досі висить на деревах. Подивіться на дерево і це листя — всі вони повинні мати здоровий вигляд, щоб стати цінним добривом для городу.
Найкращі види листя
Пам’ятайте, що листя, що осипалося з дубових дерев у лісі, не варто збирати. Річ у тому, що дубове листя може підвищувати рівень кислотності ґрунту, а це не підходить для багатьох городніх рослин. У такому випадку краще обирати опале листя брусниці, яке не гниє з часом.
Яке опале листя підходить для саду і городу
Є певні види листя, які найбільше підходять для мульчування городніх і садових культур напередодні зими. Листя цих дерев краще впораються з важливою задачею утеплення саду і городу восени. Йдеться про листя таких дерев, як:
- Горобина
- Клен
- Глід
- Береза
Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно прискорити процес компостування опалого листя.
Раніше ми розповідали про те, чим корисне опале листя для рослин у саду.
Також ми повідомляли про те, як і з якого опалого листя краще готувати компост.
Читайте Новини.LIVE!