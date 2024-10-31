Як прискорити компостування опалого листя — ефективні методи

Дачниця, яка висипає опале листя на компост. Фото: Alamy

Відомо, що опале листя під ногами — це не лише головна краса осені, а й дуже цінне добриво для багатьох дачників. Дізнайтеся, як можна прискорити процес компостування, щоб якомога швидше підживити рослини перед настанням зимового сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіщо компостувати опале листя

Компост — це органічне добриво, яке з’являється в процесі розкладання органічних матеріалів. До його складу входить багато корисних елементів, які необхідні городнім культурам для правильного росту і розвитку. Багато дачників використовують компост для того, щоб покращити структуру і родючість ґрунту, а також скоротити число відходів.

Готовий компост у ящику. Фото: Pinterest

Якщо процес компостування листя на вашій ділянці відбувається повільно, його можна прискорити. А щоб не зіпсувати процес, необхідно знати, як саме це робити.

Компостування опалого листя в ящику. Фото: Pinterest

Як зробити процес компостування швидшим

Перешаровування

Коли ви заповнюєте мішки опалим листям, ви можете додати туди одне з таких добрив, як:

Готовий компост

Гній

Курячий послід

Закваска

Для пришвидшення процесу компостування можете використовувати закваску на основі триходерми. Можна також додавати воду з аміачною селітрою або звичайне старе варення.

Аерація

Щоб надати повітрю доступ до мішків, зробіть у них декілька отворів, щоб прискорити процес розкладання опалого листя.

Зберігання

Якщо ви хочете пришвидшити процес компостування, можете залишити мішки, де у вас лежить компост, надворі на всю зиму. Навесні можна залишити їх у спокої, але краще спорожніти вміст старих мішків і заповнити нові.

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