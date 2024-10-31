Як прискорити компостування опалого листя — ефективні методи

Як можна прискорити процес компостування опалого листя
Відомо, що опале листя під ногами — це не лише головна краса осені, а й дуже цінне добриво для багатьох дачників. Дізнайтеся, як можна прискорити процес компостування, щоб якомога швидше підживити рослини перед настанням зимового сезону.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Навіщо компостувати опале листя
Компост — це органічне добриво, яке з’являється в процесі розкладання органічних матеріалів. До його складу входить багато корисних елементів, які необхідні городнім культурам для правильного росту і розвитку. Багато дачників використовують компост для того, щоб покращити структуру і родючість ґрунту, а також скоротити число відходів.
Якщо процес компостування листя на вашій ділянці відбувається повільно, його можна прискорити. А щоб не зіпсувати процес, необхідно знати, як саме це робити.
Як зробити процес компостування швидшим
Перешаровування
Коли ви заповнюєте мішки опалим листям, ви можете додати туди одне з таких добрив, як:
- Готовий компост
- Гній
- Курячий послід
Закваска
Для пришвидшення процесу компостування можете використовувати закваску на основі триходерми. Можна також додавати воду з аміачною селітрою або звичайне старе варення.
Аерація
Щоб надати повітрю доступ до мішків, зробіть у них декілька отворів, щоб прискорити процес розкладання опалого листя.
Зберігання
Якщо ви хочете пришвидшити процес компостування, можете залишити мішки, де у вас лежить компост, надворі на всю зиму. Навесні можна залишити їх у спокої, але краще спорожніти вміст старих мішків і заповнити нові.
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