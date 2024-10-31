Как ускорить компостирование опавших листьев — эффективные методы

Дачница, которая высыпает опавшие листья на компост. Фото: Alamy

Известно, что опавшие листья под ногами — это не только главная красота осени, но и очень ценное удобрение для многих дачников. Узнайте, как можно ускорить процесс компостирования, чтобы как можно скорее подкормить растения перед наступлением зимнего сезона.

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Зачем компостировать опавшие листья

Компост — это органическое удобрение, которое появляется в процессе разложения органических материалов. В его состав входит много полезных элементов, необходимых огородным культурам для правильного роста и развития. Многие дачники используют компост для того, чтобы улучшить структуру и плодородие почвы, а также сократить число отходов.

Готовый компост в ящике. Фото: Pinterest

Если процесс компостирования листьев на вашем участке происходит медленно, его можно ускорить. А чтобы не испортить процесс, необходимо знать, как это делать.

Компостирование опавших листьев в ящике. Фото: Pinterest

Как сделать процесс компостирования более быстрым

Переслаивание

Когда вы заполняете мешки опавшей листвой, вы можете добавить туда одно из таких удобрений, как:

Готовый компост

Навоз

Куриный помет

Закваска

Для ускорения процесса компостирования можете использовать закваску на основе триходермы. Можно также добавлять воду с аммиачной селитрой или обычное старое варенье.

Аэрация

Чтобы предоставить воздуху доступ к мешкам, сделайте в них несколько отверстий, чтобы ускорить процесс разложения опавших листьев.

Хранение

Если вы хотите ускорить процесс компостирования, можете оставить мешки, где у вас лежит компост, на улице на всю зиму. Весной можно оставить их в покое, но лучше опорожнить содержимое старых мешков и заполнить новые.

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