Как ускорить компостирование опавших листьев — эффективные методы

Как можно ускорить процесс компостирования опавших листьев
Известно, что опавшие листья под ногами — это не только главная красота осени, но и очень ценное удобрение для многих дачников. Узнайте, как можно ускорить процесс компостирования, чтобы как можно скорее подкормить растения перед наступлением зимнего сезона.
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Зачем компостировать опавшие листья
Компост — это органическое удобрение, которое появляется в процессе разложения органических материалов. В его состав входит много полезных элементов, необходимых огородным культурам для правильного роста и развития. Многие дачники используют компост для того, чтобы улучшить структуру и плодородие почвы, а также сократить число отходов.
Если процесс компостирования листьев на вашем участке происходит медленно, его можно ускорить. А чтобы не испортить процесс, необходимо знать, как это делать.
Как сделать процесс компостирования более быстрым
Переслаивание
Когда вы заполняете мешки опавшей листвой, вы можете добавить туда одно из таких удобрений, как:
- Готовый компост
- Навоз
- Куриный помет
Закваска
Для ускорения процесса компостирования можете использовать закваску на основе триходермы. Можно также добавлять воду с аммиачной селитрой или обычное старое варенье.
Аэрация
Чтобы предоставить воздуху доступ к мешкам, сделайте в них несколько отверстий, чтобы ускорить процесс разложения опавших листьев.
Хранение
Если вы хотите ускорить процесс компостирования, можете оставить мешки, где у вас лежит компост, на улице на всю зиму. Весной можно оставить их в покое, но лучше опорожнить содержимое старых мешков и заполнить новые.
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