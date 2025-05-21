Как защитить яблоню от муравьев — эффективные народные методы, советы садоводам

Муравьи напали на яблоню — как безопасно спасти дерево
Наличие муравьев на яблоне — это настоящая проблема для садоводов, с которой не так уж и легко справиться, но если знать определенные секреты, это можно с легкостью сделать. Узнайте, как можно уберечь фруктовые деревья от этих маленьких вредителей, чтобы не навредить урожаю в саду.
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Чем муравьи опасны для яблони
Муравьи — это не такие уж и невинные насекомые, поскольку они могут наделать настоящей беды. Попав на яблоню, эти вредители замедляют развитие деревьев и способствуют появлению такого серьезного вредителя на растениях, как тля. В результате ваши деревья могут просто пропасть, а вы останетесь без урожая.
Как можно избавиться от муравьев на яблоне
Чтобы не навредить яблоням химическими препаратами, можете воспользоваться народными средствами, которые считаются довольно эффективными в борьбе с этими насекомыми. Например, вы можете посадить вокруг деревьев растения, которые отпугивают насекомых ароматом, в частности, обычный лук или календулу.
Также можно намазать стволы яблонь маслом полыни или льна, которые тоже имеют довольно резкий аромат. Чтобы быстро защитить плодовые деревья от муравьев, можете опрыскать их льняным маслом. Оно не дает муравьям расползаться по дереву и доставать листья с плодами.
Для приготовления эффективного раствора против муравьев на яблонях вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Масло льна — 50 грамм
- Сода — десять грамм
- Вода — два литра
Смешайте между собой эти ингредиенты и опрыскайте свои фруктовые деревья в саду, начиная с нижней части ствола, заканчивая верхушками крон.
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