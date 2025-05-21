Как защитить яблоню от муравьев — эффективные народные методы, советы садоводам

Муравьи, которые атакуют яблоко на плодовом дереве. Фото: Decorexpro

Наличие муравьев на яблоне — это настоящая проблема для садоводов, с которой не так уж и легко справиться, но если знать определенные секреты, это можно с легкостью сделать. Узнайте, как можно уберечь фруктовые деревья от этих маленьких вредителей, чтобы не навредить урожаю в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Чем муравьи опасны для яблони

Муравьи — это не такие уж и невинные насекомые, поскольку они могут наделать настоящей беды. Попав на яблоню, эти вредители замедляют развитие деревьев и способствуют появлению такого серьезного вредителя на растениях, как тля. В результате ваши деревья могут просто пропасть, а вы останетесь без урожая.

Много муравьев на дереве. Фото: Kumparan

Как можно избавиться от муравьев на яблоне

Чтобы не навредить яблоням химическими препаратами, можете воспользоваться народными средствами, которые считаются довольно эффективными в борьбе с этими насекомыми. Например, вы можете посадить вокруг деревьев растения, которые отпугивают насекомых ароматом, в частности, обычный лук или календулу.

Также можно намазать стволы яблонь маслом полыни или льна, которые тоже имеют довольно резкий аромат. Чтобы быстро защитить плодовые деревья от муравьев, можете опрыскать их льняным маслом. Оно не дает муравьям расползаться по дереву и доставать листья с плодами.

Процедура опрыскивания яблони в саду. Фото: Decorexpro

Для приготовления эффективного раствора против муравьев на яблонях вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Масло льна — 50 грамм

Сода — десять грамм

Вода — два литра

Смешайте между собой эти ингредиенты и опрыскайте свои фруктовые деревья в саду, начиная с нижней части ствола, заканчивая верхушками крон.

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