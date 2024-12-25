Лунный посевной календарь на январь 2025 — какие дни благоприятны для работы с растениями

Женщина ухаживает за рассадой. Фото: depositphotos.com

Январь 2025 года — это идеальное время для планирования будущего урожая, проведения важных подготовительных работ в саду и огороде, а также ухода за комнатными растениями. Если вы мечтаете о богатом урожае, цветущих садах и подоконниках, стоит обратить внимание на лунный посевной календарь. Правильный выбор даты для посева или посадки может значительно повысить ваши шансы на успех.

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Фазы Луны в январе 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 января;

— с 1 по 13 января; Полнолуние в знаке Рака — 14 января в 0:26 по Киеву;

— 14 января в 0:26 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 января;

— с 15 по 28 января; Новолуние в знаке Водолея — 29 января в 14:35 по Киеву;

— 29 января в 14:35 по Киеву; Растущая Луна — 30-31 января;

— 30-31 января; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в январе. Фото: shutterstock.com

Когда и что сажать в январе 2025 года — самые благоприятные даты по лунному календарю

Благоприятные дни для посева и посадки в первый месяц года:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 января, 30, 31 января — эти дни подходят для посева зелени (укроп, петрушка, шпинат и т.п.), а также для посадки комнатных растений;

— эти дни подходят для посева зелени (укроп, петрушка, шпинат и т.п.), а также для посадки комнатных растений; 9, 10, 11, 12 января — идеальное время для высадки овощей, растущих над землей, таких как помидоры, перец, баклажаны;

— идеальное время для высадки овощей, растущих над землей, таких как помидоры, перец, баклажаны; 30, 31 января — прекрасные дни для работы с клубневыми растениями и луковицами.

Уход за рассадой. Фото: shutterstock.com

Неблагоприятные дни в январе 2025 года для посева и посадки

Во второй месяц зимы будут две опасные даты, когда можно навредить растениям:

13 января — лучше воздержаться от любых садово-огородных работ;

— лучше воздержаться от любых садово-огородных работ; 29 января (Новолуние в знаке Водолея) — день отдыха для вашего огорода, дайте земле отдохнуть.

Какие работы на огороде, в саду и подоконнике можно провести в январе

В январе можно заниматься следующими делами:

Подготовка почвы. Январь — прекрасное время для очищения земли от остатков растений и перекопки почвы, если это позволяет погода. Посев зелени. В помещении или теплице можно высевать укроп, петрушку, лук на перо. Это обеспечит вас свежей зеленью даже в зимний период. Уход за комнатными растениями. Пересаживайте и подпитывайте домашние цветы в благоприятные дни. Подготовка деревьев. Осмотрите плодовые деревья на наличие вредителей или повреждений. При необходимости обрежьте сухие или больные ветки. Защита растений. Позаботьтесь об укрытиях теплолюбивых кустов и молодых деревьев, чтобы они не пострадали от морозов.

Мужчина поливает рассаду на подоконнике. Фото: istockphoto.com

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