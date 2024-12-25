Місячний посівний календар на січень 2025 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Жінка доглядає за розсадою. Фото: depositphotos.com

Січень 2025 року — це ідеальний час для планування майбутнього врожаю, проведення важливих підготовчих робіт у саду та на городі, а також догляду за кімнатними рослинами. Якщо ви мрієте про багатий урожай, квітучі сад та підвіконня, варто звернути увагу на місячний посівний календар. Правильний вибір дати для посіву чи посадки може значно підвищити ваші шанси на успіх.

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Фази Місяця у січні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 січня;

— з 1 по 13 січня; Повня у знаку Рака — 14 січня о 0:26 за Києвом;

— 14 січня о 0:26 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 січня;

— з 15 по 28 січня; Молодик у знаку Водолія — 29 січня о 14:35 за Києвом;

— 29 січня о 14:35 за Києвом; Місяць, що зростає — 30-31 січня;

— 30-31 січня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця у січні. Фото: shutterstock.com

Коли та що садити у січні 2025 року — найсприятливіші дати за місячним календарем

Сприятливі дні для посіву та посадки у перший місяць року такі:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 січня, 30, 31 січня — ці дні підходять для посіву зелені (кріп, петрушка, шпинат тощо), а також для посадки кімнатних рослин;

— ці дні підходять для посіву зелені (кріп, петрушка, шпинат тощо), а також для посадки кімнатних рослин; 9, 10, 11, 12 січня — ідеальний час для висадки овочів, які ростуть над землею, таких як помідори, перець, баклажани;

— ідеальний час для висадки овочів, які ростуть над землею, таких як помідори, перець, баклажани; 30, 31 січня — чудові дні для роботи з бульбовими рослинами та цибулинами.

Догляд за розсадою. Фото: shutterstock.com

Несприятливі дні у січні 2025 року для посіву та посадки

У другий місяць зими будуть дві небезпечні дати, коли можна нашкодити рослинам:

13 січня — краще утриматися від будь-яких садово-городніх робіт;

— краще утриматися від будь-яких садово-городніх робіт; 29 січня (Молодик у знаку Водолія) — день відпочинку для вашого городу, дайте землі перепочити.

Які роботи на городі, у саду та на підвіконні можна провести у січні

У січні можна займатися наступними справами:

Підготовка ґрунту. Січень — чудовий час для очищення землі від залишків рослин і перекопування ґрунту, якщо це дозволяє погода. Посів зелені. У приміщенні або у теплиці можна висівати кріп, петрушку, цибулю на перо. Це забезпечить вас свіжою зеленню навіть у зимовий період. Догляд за кімнатними рослинами. Пересаджуйте та підживлюйте домашні квіти у сприятливі дні. Підготовка дерев. Огляньте плодові дерева на наявність шкідників або пошкоджень. При необхідності обріжте сухі чи хворі гілки. Захист рослин. Подбайте про укриття теплолюбних кущів та молодих дерев, щоб вони не постраждали від морозів.

Чоловік поливає розсаду на підвіконні. Фото: istockphoto.com

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