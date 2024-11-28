Лунный посевной календарь на декабрь 2024 года — какие дни благоприятны для работы с растениями

Растения в горшках на подоконнике. Фото: istockphoto.com

Планируете заниматься садом или огородом в декабре 2024 года или есть "зеленый уголок" дома на подоконнике? Лунный посевной календарь поможет выбрать лучшие даты для посева, посадки и ухода за растениями.

Какие дни декабря благоприятны для работы с разными культурами, а какие лучше оставить для отдыха растений, узнайте далее в нашем лунном посевном календаре на декабрь 2024 года.

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Фазы Луны в декабре 2024 года

Новолуние в знаке Стрелец — 1 декабря в 9:22 по Киеву;

— 1 декабря в 9:22 по Киеву; Растущая Луна — с 2 по 14 декабря;

— с 2 по 14 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 15 декабря в 12:03 по Киеву;

— 15 декабря в 12:03 по Киеву; Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря;

— с 16 по 30 декабря; Новолуние в знаке Козерог — 31 декабря в 01:28 по Киеву;

— 31 декабря в 01:28 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в декабре. Фото: shutterstock.com

Посевный календарь на декабрь 2024 — какие дни благоприятны для работы в саду и огороде

Следующие даты станут наиболее благоприятными для работы с растениями: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря.

Эти дни подходят как для посадки растений, так и для подкормки или ухода за ними.

Работа с растениями. Фото: shutterstock.com

Какие даты неблагоприятны для работы с растениями в декабре 2024 года

Опасными днями, когда можно навредить растениям в декабре, будут: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 30, 31 число.

В эти даты не рекомендуется заниматься какими-либо важными делами на огороде и в саду. Комнатные растения также следует в этот период оставить в покое.

В то же время можно использовать эти дни для подготовки семян к ранним высадкам весной, укрытия от мороза самых чувствительных растений, проверки садового инвентаря.

Растения в горшке. Фото: freepik.com

Что и когда можно сеять в декабре 2024 года по лунному календарю

В нашем лунном календаре вы найдете даты для высадки овощей, ягод, декоративных и комнатных растений:

морковь, картофель и свекла — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 декабря;

репчатый лук и чеснок — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 декабря;

перец, томаты, баклажаны — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря;

тыквы, кабачки, патиссоны и огурцы — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря;

капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря;

укроп, петрушка, шпинат и другая зелень — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 декабря;

ягоды и фрукты — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря;

многолетние и однолетние цветы — 16,17, 20, 21, 22, 23 декабря;

клубневые и луковичные цветы — 16,17, 20, 21, 22, 23 декабря;

декоративные растения — 16,17, 20, 21, 22, 23 декабря;

комнатные растения — 16,17, 20, 21, 22, 23 декабря.

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